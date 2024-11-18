Итоги дня: в Ростове убили пономаря храма, а жители региона работают за копейки

Posted 18 ноября, 17:23
Published 18 ноября, 17:23
Modified 18 ноября, 17:25
Updated 18 ноября, 17:25
Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский принял решение добровольно отправиться в зону СВО. Полковник запаса на протяжении 17 лет занимал свою должность, но посчитал нужным помочь российским бойцам в такое непростое время.
В своей речи Чайковский отметил, что долгое время тесно был связан с администрацией Батайска и поблагодарил городские власти за сотрудничество и оперативную помощь во всех вопросах.
Добавим, что полковник является потомственным военным. Родные и близкие военкома поддержали его решение.
10 ноября произошло убийство пономаря Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна. По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, мужчина приехал в Ростов, чтобы помочь другу с ремонтом машины. Приятелям пришлось ехать в автосервис, где к ним подошел якобы пьяный незнакомец.
Церковнослужитель сделал мужчине замечание, и в ответ получил шквал оскорблений. Словесный конфликт, дескать, перерос в непродолжительную потасовку. Казалось, что злоумышленник ретировался, но в скором времени он вернулся с ножом и набросился с ним на пономаря. Один из ударов пришелся в сердце. Спасти Романа не удалось.
Добавим, СМИ сообщили о задержании 50-летнего мужчины, которого подозревают в совершении убийства. Однако официальной информации о трагической гибели пономаря и задержании нападавшего не поступало.
Согласно статистическим данным, Ростовская область заняла 49 место в рейтинге по доле работников с высокой зарплатой. Почти 30% жителей региона имеют доход меньше 30 тысяч рублей в месяц. Только 7% населения области может похвастаться ежемесячной зарплатой свыше 100 тысяч рублей.
Добавим, что в среднем в Ростовской области специалистам предлагают за работу от 28 до 62 тысяч рублей.