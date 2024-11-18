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Posted 18 ноября, 17:23

Published 18 ноября, 17:23

Modified 18 ноября, 17:25

Updated 18 ноября, 17:25

Итоги дня: в Ростове убили пономаря храма, а жители региона работают за копейки

Итоги дня: в Ростове убили пономаря храма, а жители региона работают за копейки

18 ноября 2024, 17:23
Фото: 1MI. Итоги дня: в Ростове убили пономаря храма, а жители региона работают за копейки
Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО, тем временем в Ростове задержали подозреваемого в убийстве церковнослужителя Свято-Троицкого храма, а каждый третий житель Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей.

Комиссар-доброволец

Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский принял решение добровольно отправиться в зону СВО. Полковник запаса на протяжении 17 лет занимал свою должность, но посчитал нужным помочь российским бойцам в такое непростое время.

В своей речи Чайковский отметил, что долгое время тесно был связан с администрацией Батайска и поблагодарил городские власти за сотрудничество и оперативную помощь во всех вопросах.

Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский принял решение добровольно отправиться в зону СВОВоенный комиссар Батайска Сергей Чайковский принял решение добровольно отправиться в зону СВО
Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский принял решение добровольно отправиться в зону СВО. Фото: Администрация Батайска

Добавим, что полковник является потомственным военным. Родные и близкие военкома поддержали его решение.

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Убийство пономаря

10 ноября произошло убийство пономаря Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна. По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, мужчина приехал в Ростов, чтобы помочь другу с ремонтом машины. Приятелям пришлось ехать в автосервис, где к ним подошел якобы пьяный незнакомец.

Церковнослужитель сделал мужчине замечание, и в ответ получил шквал оскорблений. Словесный конфликт, дескать, перерос в непродолжительную потасовку. Казалось, что злоумышленник ретировался, но в скором времени он вернулся с ножом и набросился с ним на пономаря. Один из ударов пришелся в сердце. Спасти Романа не удалось.

10 ноября произошло убийство пономаря Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна.10 ноября произошло убийство пономаря Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна.
10 ноября произошло убийство пономаря Свято-Троицкого храма Батайска Романа Джангрияна.. Фото: Тг-канал Троицкого храма Батайска

Добавим, СМИ сообщили о задержании 50-летнего мужчины, которого подозревают в совершении убийства. Однако официальной информации о трагической гибели пономаря и задержании нападавшего не поступало.

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Маленькая зарплата

Согласно статистическим данным, Ростовская область заняла 49 место в рейтинге по доле работников с высокой зарплатой. Почти 30% жителей региона имеют доход меньше 30 тысяч рублей в месяц. Только 7% населения области может похвастаться ежемесячной зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

Добавим, что в среднем в Ростовской области специалистам предлагают за работу от 28 до 62 тысяч рублей.

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