Итоги дня: в Ростове убили пономаря храма, а жители региона работают за копейки

Церковнослужитель сделал мужчине замечание, и в ответ получил шквал оскорблений. Словесный конфликт, дескать, перерос в непродолжительную потасовку. Казалось, что злоумышленник ретировался, но в скором времени он вернулся с ножом и набросился с ним на пономаря. Один из ударов пришелся в сердце. Спасти Романа не удалось.