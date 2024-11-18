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Posted 18 ноября, 07:20

Published 18 ноября, 07:20

Modified 18 ноября, 07:22

Updated 18 ноября, 07:22

Морозы до -9 градусов ударили в Ростовской области

Морозы в -9 градусов ударили в Ростовской области

18 ноября 2024, 07:20
Фото: rostovgazeta.ru. Морозы до -9 градусов ударили в Ростовской области
В Ростовской области ударили морозы до -9 градусов. О похолодании местные жители рассказали в социальных сетях 18 ноября.

В telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область» появилось фото термометра. На снимке видно, что ртуть опустилась до значения 9 градусов ниже нуля.

По словам местных жителей, такая температура была в ночь на 18 ноября недалеко от водоема. Вероятно, в отдаленных от него местах воздух не настолько холодный.

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Фото: t.me/sulinnews

Ранее синоптики предупреждали о морозах в Ростовской области. По данным специалистов, при прояснениях могло похолодать до -5 градусов. На деле мороз оказался еще сильнее.

В донской столице при этом нет даже заморозков. Столбик термометра в ближайшие дни будет оставаться выше нуля.

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