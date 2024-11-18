Морозы в -9 градусов ударили в Ростовской области

Posted 18 ноября, 07:20
Published 18 ноября, 07:20
Modified 18 ноября, 07:22
Updated 18 ноября, 07:22
В telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область» появилось фото термометра. На снимке видно, что ртуть опустилась до значения 9 градусов ниже нуля.
По словам местных жителей, такая температура была в ночь на 18 ноября недалеко от водоема. Вероятно, в отдаленных от него местах воздух не настолько холодный.
Ранее синоптики предупреждали о морозах в Ростовской области. По данным специалистов, при прояснениях могло похолодать до -5 градусов. На деле мороз оказался еще сильнее.
В донской столице при этом нет даже заморозков. Столбик термометра в ближайшие дни будет оставаться выше нуля.