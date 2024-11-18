Муфтий Мухетдинов попал в скандал из-за слов об истории России и роли русских в ней

Posted 18 ноября, 14:49
Published 18 ноября, 14:49
Modified 18 ноября, 14:52
Updated 18 ноября, 14:52
Громкий скандал произошел после выступления муфтия в ноябре на международной научной конференции «Пути страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге. Первый зампредседателя ДУМ Дамир Мухетдинов подготовил странный доклад «Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России».
Во время выступления священнослужитель отметил, что историю Российского государства принято вести от древних славян, которые увеличивали территорию за счет земель с инородным населением. По его мнению, этот «политический конструкт», устарел. Мухетдинов считает, что такое представление о становлении Российского государства может говорить о том, что то, что плохо для славян, плохо и для всей России.
Функционер ДУМ считает, что историю России надо вести от гуннов, булгар и авар. И только после этого переходить к восточным славянам. И то — в рамках истории Хазарского каганата. По мнению Мухетдинова даже золотоордынское иго не было для Руси игом, хотя историческими источниками данная концепция муфтия никак не подтверждается.
Слова священнослужителя восприняли как призыв пересмотреть историю Россию и лишить русский народ его места в истории. В ответ на странный доклад поднялась волна критики, в том числе со стороны политического деятеля и публициста Егора Холмогорова. В своей колонке для «Царьграда» отметил, что «этноцентричность» и «конструкт» из доклада зампредседателя ДУМ схожи с риторикой Запада, который стремится подчинить себе национальные государства.
«Да, Русское государство в своей истории охватывало множество племён — и финно-угорских, и тюркских, и монгольских, и кавказских. И история каждого входящего в Россию народа уникальна и отнюдь не маргинальна, никто, вопреки утверждениям Мухетдинова, не предлагает воспринимать эту народную историю „со скептицизмом“, — заявил Холмогоров. — Но тот стержень, та историческая ось, которая создаёт из множества входящих в Россию этносов — от русских до кереков — единую нацию, — это история именно русской государственности, творимой на всех этапах русским народом в творческом содружестве со всеми, кто к нам присоединился».
Отдельно стоит отметить, что Духовное управление, в котором Мухетдинов занимает высокий пост, имеет сложную репутацию. Осенью 2024 года главу Следкома России Александра Бастрыкина просили запретить религиозную эту организацию, называя ее «наиболее криминализированной» среди подобных. Автором обращения был исламовед Роман Силантьев. Он утверждал, что ДУМ России часто фигурирует в криминальной хронике, хотя под его контролем находится меньше 10% мусульман в стране
Кроме того, накануне летом задержали трех имамов ДУМ России. Их подозревали в отправке людей в террористическую группировку, запрещенную на территории РФ. Исламовед Силаньтев заявил, что муфтий страны Равиль Гайнутдин говорил, что «коренное население страны якобы спилось и не может работать, в отличие от мигрантов». По словам исламоведа, лидер духовного управления выступал против запрета ваххабизма и лоббировал деятельность лидеров турецкого движения «Нурджулар», признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории России. За это ему выдали предостережение от прокуратуры.