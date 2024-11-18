Муфтий Мухетдинов попал в скандал из-за слов об истории России и роли русских в ней

Кроме того, накануне летом задержали трех имамов ДУМ России. Их подозревали в отправке людей в террористическую группировку, запрещенную на территории РФ. Исламовед Силаньтев заявил, что муфтий страны Равиль Гайнутдин говорил, что «коренное население страны якобы спилось и не может работать, в отличие от мигрантов». По словам исламоведа, лидер духовного управления выступал против запрета ваххабизма и лоббировал деятельность лидеров турецкого движения «Нурджулар», признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории России. За это ему выдали предостережение от прокуратуры.