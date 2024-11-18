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Posted 18 ноября, 19:11

Published 18 ноября, 19:11

Modified 18 ноября, 19:15

Updated 18 ноября, 19:15

Пенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской области

Пенсионер катал труп кабана в моторной лодке в Ростовской области

18 ноября 2024, 19:11
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской области

Пенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской области

Полицейские задержали мужчину, который плыл в лодке с трупом кабана, сообщает местный telegram-канал «Че по Ростову».

Информация о задержанном жителе Семикаракорска появилась 18 ноября. Накануне ночью 69-летний мужчина плыл на моторной лодке по водоему недалеко от города. Судоводителя «Казанки» заметили полицейские. Они приблизились и попросили документы для проверки. В этот момент они увидели труп дикого животного, лежавший в носовой части лодки. Когда тело вытащили, оказалось. что это был кабан.

Пенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской областиПенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской области
Пенсионер с трупом кабана в лодке задержан в Ростовской области.
Фото: тг Че по Ростову. https://t.me/cheRostov/12436
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В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте. Если дойдет до суда и его признают виновным, мужчине грозит до двух лет реального срока.

Лодку и труп кабана у горе-охотника изъяли.

Официальной информации о задержании мужчины пока не поступало.

Подробнее о сезоне охоты в Ростовской области читайте в материале RostovGazeta. При этом важно отметить, что разрешения на охоту нужно получать заранее.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП#Полиция#Telegram#Кабан#Семикаракорск
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