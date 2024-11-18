Пенсионер катал труп кабана в моторной лодке в Ростовской области

Информация о задержанном жителе Семикаракорска появилась 18 ноября. Накануне ночью 69-летний мужчина плыл на моторной лодке по водоему недалеко от города. Судоводителя «Казанки» заметили полицейские. Они приблизились и попросили документы для проверки. В этот момент они увидели труп дикого животного, лежавший в носовой части лодки. Когда тело вытащили, оказалось. что это был кабан.