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Posted 18 ноября, 13:49

Published 18 ноября, 13:49

Modified 18 ноября, 13:50

Updated 18 ноября, 13:50

Пенсионер упал с моста в Ростове-на-Дону

Пенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-Дону

18 ноября 2024, 13:49
Фото: rostovgazeta.ru. Пенсионер упал с моста в Ростове-на-Дону
Полиция проведет проверку падения пожилого мужчины с автомобильного моста в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел днем 18 ноября на мосту по проспекту Королева в Ростове-на-Дону. К сожалению, обстоятельства происшествия неизвестны. По информации сотрудников МВД, 73-летний мужчина находился на мосту и сорвался вниз. Он выжил, и врачи экстренно госпитализировали его в больницу. На данный момент информации о его состоянии нет.

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Сотрудники отдела полиции №1 Управления МВД России по Ростову-на-Дону начали проверку по факту происшествия. Она позволит установитель все детали инцидента и при необходимости принять решение в соответствии с законом.

Ранее в Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки.

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