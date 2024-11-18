Пенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-Дону

Posted 18 ноября, 13:49
Published 18 ноября, 13:49
Modified 18 ноября, 13:50
Updated 18 ноября, 13:50
Инцидент произошел днем 18 ноября на мосту по проспекту Королева в Ростове-на-Дону. К сожалению, обстоятельства происшествия неизвестны. По информации сотрудников МВД, 73-летний мужчина находился на мосту и сорвался вниз. Он выжил, и врачи экстренно госпитализировали его в больницу. На данный момент информации о его состоянии нет.
Сотрудники отдела полиции №1 Управления МВД России по Ростову-на-Дону начали проверку по факту происшествия. Она позволит установитель все детали инцидента и при необходимости принять решение в соответствии с законом.
Ранее в Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки.