Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова

Posted 18 ноября, 15:57
Published 18 ноября, 15:57
Modified 18 ноября, 15:59
Updated 18 ноября, 15:59
36-летняя жительница Азова страдала от двухсторонней феохроцитомы — редкого заболевания надпочечников. Это — первый случай за 20 лет в практике врачей РОКБ. Всемирная организация здравоохранения определяет феохромоцитомы как злокачественные опухоли, которые в течение короткого времени могут быстро привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт или почечной недостаточности.
Олег Зинкевич, ведущий хирург-эндокринолог областной больницы, пояснил, что правый надпочечник с опухолью у пациентки удалили полностью. Образование в левом надпочечнике было меньше и не затронуло центральную надпочечниковую вену, поэтому орган удалось сохранить.
Олег Зинкевич также отметил, что без надпочечников жить трудно. Гормональная терапия не может полностью заменить их функции. Но прооперированный надпочечник может восстановить свою работу.
«Пациентка забудет о давлении за 200, тахикардии, головных болях, внезапных приступах озноба и немотивированного страха», — сообщает врач.
Диагностировать феохроцитому сложно. Врачи нередко определяют диагноз и лечат пациентов от других болезней. В этом случае работали многие специалисты, а также были проведены сложные исследования.
После проведения операции важно следить за состоянием пациентов. Некоторые из них могут страдать от высокого давления и нарушения тонуса сосудов. Врачи планируют наблюдать за восстановлением женщины.
Ранее опухоль размером с футбольный мяч удалили пенсионеру в Ростовской области. Подробнее — в материале RostovGazeta.