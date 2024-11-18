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Posted 18 ноября, 15:57

Published 18 ноября, 15:57

Modified 18 ноября, 15:59

Updated 18 ноября, 15:59

Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова

Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова

18 ноября 2024, 15:57
Фото: donland.ru. Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова
Сотрудники Ростовской областной клинической больницы помогли женщине избавиться от опасного заболевания надпочечников, которое провоцировало у нее скачки давления, приступы озноба и внезапный страх, говорится в сообщении регионального правительства.

36-летняя жительница Азова страдала от двухсторонней феохроцитомы — редкого заболевания надпочечников. Это — первый случай за 20 лет в практике врачей РОКБ. Всемирная организация здравоохранения определяет феохромоцитомы как злокачественные опухоли, которые в течение короткого времени могут быстро привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт или почечной недостаточности.

Олег Зинкевич, ведущий хирург-эндокринолог областной больницы, пояснил, что правый надпочечник с опухолью у пациентки удалили полностью. Образование в левом надпочечнике было меньше и не затронуло центральную надпочечниковую вену, поэтому орган удалось сохранить.

Образование в левом надпочечнике было меньше и не затронуло центральную вену, поэтому орган удалось сохранить.Образование в левом надпочечнике было меньше и не затронуло центральную вену, поэтому орган удалось сохранить.
Образование в левом надпочечнике было меньше и не затронуло центральную вену, поэтому орган удалось сохранить.. Фото: donland.ru

Олег Зинкевич также отметил, что без надпочечников жить трудно. Гормональная терапия не может полностью заменить их функции. Но прооперированный надпочечник может восстановить свою работу.

«Пациентка забудет о давлении за 200, тахикардии, головных болях, внезапных приступах озноба и немотивированного страха», — сообщает врач.

Диагностировать феохроцитому сложно. Врачи нередко определяют диагноз и лечат пациентов от других болезней. В этом случае работали многие специалисты, а также были проведены сложные исследования.

После проведения операции важно следить за состоянием пациентов. Некоторые из них могут страдать от высокого давления и нарушения тонуса сосудов. Врачи планируют наблюдать за восстановлением женщины.

Ранее опухоль размером с футбольный мяч удалили пенсионеру в Ростовской области. Подробнее — в материале RostovGazeta.

#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Здоровье#Здравоохранение#Больница#Врачи#Операция
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