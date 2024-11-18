Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова

36-летняя жительница Азова страдала от двухсторонней феохроцитомы — редкого заболевания надпочечников. Это — первый случай за 20 лет в практике врачей РОКБ. Всемирная организация здравоохранения определяет феохромоцитомы как злокачественные опухоли, которые в течение короткого времени могут быстро привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт или почечной недостаточности.