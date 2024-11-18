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Posted 18 ноября, 05:31

Published 18 ноября, 05:31

Modified 18 ноября, 05:33

Updated 18 ноября, 05:33

Две 11-летние девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом

Протаранил авто на обочине: две девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом

18 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI.

Две 11-летние девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом

Легковушка протаранила стоявшую у обочины машины на трассе Ростов-Азов. ДТП случилось 17 ноября около 18:00 мск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В тот вечер 24-летний парень за рулем Chevrolet Monza ехал в самом начале автодороги. У обочины стоял Mitsubishi Lancer — он сломался в пути, поэтому водитель остановился на краю трассы. В этот момент в машину влетела американская легковушка. Удар был настолько мощным, что автомобили отбросило в сторону. Обе получили механические повреждения.

Две девочки и мужчина пострадали в ДТП под РостовомДве девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом
Две девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом. Фото: ГАИ по РО
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— В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское
учреждение во 41-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры: две 11-летние девочки, — уточнили в ведомстве.

Ранее RostovGazeta сообщала об аварии с участием фуры и машины такси.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Ростов#Медицинское учреждение#Травмы#Госавтоинспекция#Mitsubishi Lancer
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