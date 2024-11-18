Протаранил авто на обочине: две девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом

Posted 18 ноября, 05:31
Published 18 ноября, 05:31
Modified 18 ноября, 05:33
Updated 18 ноября, 05:33
В тот вечер 24-летний парень за рулем Chevrolet Monza ехал в самом начале автодороги. У обочины стоял Mitsubishi Lancer — он сломался в пути, поэтому водитель остановился на краю трассы. В этот момент в машину влетела американская легковушка. Удар был настолько мощным, что автомобили отбросило в сторону. Обе получили механические повреждения.
— В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское
учреждение во 41-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры: две 11-летние девочки, — уточнили в ведомстве.
Ранее RostovGazeta сообщала об аварии с участием фуры и машины такси.