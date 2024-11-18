Протаранил авто на обочине: две девочки и мужчина пострадали в ДТП под Ростовом

В тот вечер 24-летний парень за рулем Chevrolet Monza ехал в самом начале автодороги. У обочины стоял Mitsubishi Lancer — он сломался в пути, поэтому водитель остановился на краю трассы. В этот момент в машину влетела американская легковушка. Удар был настолько мощным, что автомобили отбросило в сторону. Обе получили механические повреждения.