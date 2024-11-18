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Posted 18 ноября, 18:45

Published 18 ноября, 18:45

Modified 18 ноября, 18:48

Updated 18 ноября, 18:48

Росрыболовство займется очисткой Азовского моря от медуз в 2025 году

Азовское море от медуз очистят в 2025 году

18 ноября 2024, 18:45
Фото: 1MI. Росрыболовство займется очисткой Азовского моря от медуз в 2025 году
В следующем году Росрыболовство планирует начать экспериментальную очистку от медуз в Азовском море, сообщают СМИ.

Из-за повышенной солености моря медузы буквально заполонили акваторию, включая участки у пляжей. Кроме того, огромная численность медуз лишают кормовой базы молодь промысловых рыб. Вероятно, если не вмешаться в ситуацию, Азовское море из-за нехватки еды покинет несколько видов обитателей, которых привыкли ловить рыбаки.

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По информации «Интерфакса» со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова, перед руководителями стоит задача разработать меры по очистке от медуз и гребневиков. Экспериментальную очистку проведут уже в 2025 году, а после этого перейдут к полноценным мерам.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Экология#Азовское море#Медузы#Рыболовство#Росрыболовство
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