Азовское море от медуз очистят в 2025 году

Posted 18 ноября, 18:45
Published 18 ноября, 18:45
Modified 18 ноября, 18:48
Updated 18 ноября, 18:48
Из-за повышенной солености моря медузы буквально заполонили акваторию, включая участки у пляжей. Кроме того, огромная численность медуз лишают кормовой базы молодь промысловых рыб. Вероятно, если не вмешаться в ситуацию, Азовское море из-за нехватки еды покинет несколько видов обитателей, которых привыкли ловить рыбаки.
По информации «Интерфакса» со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова, перед руководителями стоит задача разработать меры по очистке от медуз и гребневиков. Экспериментальную очистку проведут уже в 2025 году, а после этого перейдут к полноценным мерам.