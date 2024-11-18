Азовское море от медуз очистят в 2025 году

По информации «Интерфакса» со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова, перед руководителями стоит задача разработать меры по очистке от медуз и гребневиков. Экспериментальную очистку проведут уже в 2025 году, а после этого перейдут к полноценным мерам.