Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд

Posted 18 ноября, 16:39
Published 18 ноября, 16:39
Modified 18 ноября, 16:41
Updated 18 ноября, 16:41
Сотрудники подразделения федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору оценили готовность Ростовской области к зиме. Проверку прошла большая часть населенных пунктов региона, а именно 41 из 49. Паспорт готовности не получили такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азов, а также — Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы.
Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом результаты проверки ухудшились на 4,1%. Главы городов и районов, которые не прошли аттестацию, должны устранить недочеты для получения необходимой документации.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что зимой в Ростовской области станет ещё больше коммунальных аварий.
До этого стало известно, что власти донской столицы отправят на борьбу со снегом тысячу дворников.