Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд

Сотрудники подразделения федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору оценили готовность Ростовской области к зиме. Проверку прошла большая часть населенных пунктов региона, а именно 41 из 49. Паспорт готовности не получили такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азов, а также — Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы.