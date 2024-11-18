rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 16:39

Published 18 ноября, 16:39

Modified 18 ноября, 16:41

Updated 18 ноября, 16:41

Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд

Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд

18 ноября 2024, 16:39
Фото: 1MI. Ростов-на-Дону не получил паспорт готовности к зиме четвертый год подряд
В Ростовской области несколько городов и районов признали неготовыми к новому отопительному сезону, сообщает Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

Сотрудники подразделения федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору оценили готовность Ростовской области к зиме. Проверку прошла большая часть населенных пунктов региона, а именно 41 из 49. Паспорт готовности не получили такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азов, а также — Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы.

С начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов
Узнать подробнее

Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом результаты проверки ухудшились на 4,1%. Главы городов и районов, которые не прошли аттестацию, должны устранить недочеты для получения необходимой документации.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что зимой в Ростовской области станет ещё больше коммунальных аварий.

До этого стало известно, что власти донской столицы отправят на борьбу со снегом тысячу дворников.

Читайте также:
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезонаВласти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отоплениеЧиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопительный сезон#Отопление#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Паспорт#Готовность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика