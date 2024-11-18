Ростовчанки стали массово избавляться от щетины на лице из-за тренда в интернете

Posted 18 ноября, 06:39
Published 18 ноября, 06:39
Modified 18 ноября, 06:41
Updated 18 ноября, 06:41
Осенью в интернете завирусился новый тренд — дермапланинг. Или, по-простому, удаление пушковых волос и ороговевшей кожи при помощи специального спрея и бритвы. Однако вслед за этим блогеры стали жаловаться на появление воспалений, вросших волос и даже щетины. Столкнулись с проблемами после новой бьюти-процедуры и ростовчанки.
«В наш салон уже несколько девушек записались на электроэпиляцию, чтобы удалить потемневшие и жесткие волосы, которые появились у них после дермапланинга. Некоторые даже проходят комплексное лечение с косметологом — ухудшилось состояние кожи», — отмечает мастер электроэпиляции Альбина Хачатурян.
Эксперт отмечает, что процедура дермапланинга может разбудить спящие волосяные фолликулы — это и становится причиной появления темных волос. Особенно высок риск столкнуться с этой проблемой, по словам Альбины Хачатурян, у женщин с нестабильным гормональным фоном.
«Даже после единичного бритья лица можно обзавестись щетиной, гнойными воспалениями. Лучше лицо вообще не брить, а если есть необходимость удалить какие-то нежелательные волосы — сделать это при помощи электроэпиляции или лазерной. Это наименее травматичные и наиболее эффективные способы, чем бритье каждые 3 дня со всеми вытекающими последствиями», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бьюти-услуги резко подорожали в Ростовской области.