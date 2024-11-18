Ростовчанки стали массово избавляться от щетины на лице из-за тренда в интернете

«Даже после единичного бритья лица можно обзавестись щетиной, гнойными воспалениями. Лучше лицо вообще не брить, а если есть необходимость удалить какие-то нежелательные волосы — сделать это при помощи электроэпиляции или лазерной. Это наименее травматичные и наиболее эффективные способы, чем бритье каждые 3 дня со всеми вытекающими последствиями», — отмечает эксперт.