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Posted 18 ноября, 06:27

Published 18 ноября, 06:27

Modified 18 ноября, 06:29

Updated 18 ноября, 06:29

В зоне действия ракет ATACMS может оказаться Ростовская область

Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS

18 ноября 2024, 06:27
Фото: mil.ru. В зоне действия ракет ATACMS может оказаться Ростовская область
ВСУ смогут атаковать Ростовскую область американскими ракетами ATACMS, сообщают «RT».

По информации «RT"со ссылкой на telegram-канал «Военная хроника», снаряд может достать до целого ряда регионов РФ. Дальность ракеты достигает 300 километров. Это значит, что приграничные территории находятся в потенциальной опасности. Туда, куда раньше долетали только дроны, могут запустить ракету.

Отметим, что официального подтверждения этой информации не поступало.

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О разрешении США применять ATACMS стало известно 17 ноября. Как сообщил New York Times президент Джо Байден одобрил нанесение ударов дальнобойным оружием по России за два месяца до окончания своих должностных полномочий.

Тогда же зарубежные СМИ сообщили о разрешении властями Франции и Великобритании использовать ракеты Storm Shadow дальностью порядка 250 километров.

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