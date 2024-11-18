Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS

По информации «RT"со ссылкой на telegram-канал «Военная хроника», снаряд может достать до целого ряда регионов РФ. Дальность ракеты достигает 300 километров. Это значит, что приграничные территории находятся в потенциальной опасности. Туда, куда раньше долетали только дроны, могут запустить ракету.