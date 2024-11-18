Ростовскую область начнет заливать дождями

Posted 18 ноября, 06:05
Published 18 ноября, 06:05
Modified 18 ноября, 06:07
Updated 18 ноября, 06:07
По данным прогноза, после осадков резко потеплеет до +16 градусов на следующий день. К ночи столбик термометра опустится до +5, а к утру будет уже +3. За сутки температурный скачок составит 13 градусов.
Вместе с похолоданием придут дожди. В воскресенье, 24 ноября, снова прогнозируют осадки. Ночная температура не опустится ниже +1 градуса, поэтому гололеда на следующий день можно не ждать.
Также до конца ноября ливни прогнозируют еще дважды: 26 и 30 числа.
Ранее стало известно о гололеде в Ростовской области 18 ноября.