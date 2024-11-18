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Posted 18 ноября, 06:05

Published 18 ноября, 06:05

Modified 18 ноября, 06:07

Updated 18 ноября, 06:07

В конце недели Ростов накроют проливные дожди

Ростовскую область начнет заливать дождями

18 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI. В конце недели Ростов накроют проливные дожди
Дожди прогнозируют в Ростове через несколько дней, 22 ноября. На температуре воздуха непогода не отразится: температура воздуха составит около +9 градусов днем и столько же — ночью.

По данным прогноза, после осадков резко потеплеет до +16 градусов на следующий день. К ночи столбик термометра опустится до +5, а к утру будет уже +3. За сутки температурный скачок составит 13 градусов.

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Вместе с похолоданием придут дожди. В воскресенье, 24 ноября, снова прогнозируют осадки. Ночная температура не опустится ниже +1 градуса, поэтому гололеда на следующий день можно не ждать.

Также до конца ноября ливни прогнозируют еще дважды: 26 и 30 числа.

Ранее стало известно о гололеде в Ростовской области 18 ноября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Гололед#Осадки#Ростов#Дожди#Ливни#Температура#Похолодание
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