С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области

Так, с 1 по 3, а также 10 декабря не будет ходить дневные электрички №6174/6173, которые курсируют между Ростовом-на-Дону и Орловкой-Кубанской. То же самое касается и вечерних поездов №6186/6185, следующих в обратном направлении.