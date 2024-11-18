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Posted 18 ноября, 17:19

Published 18 ноября, 17:19

Modified 18 ноября, 17:21

Updated 18 ноября, 17:21

С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области

С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области

18 ноября 2024, 17:19
Фото: 1MI. С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области
В декабре на четыре дня изменится расписание движения электричек в Ростовской области, информирует Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Так, с 1 по 3, а также 10 декабря не будет ходить дневные электрички №6174/6173, которые курсируют между Ростовом-на-Дону и Орловкой-Кубанской. То же самое касается и вечерних поездов №6186/6185, следующих в обратном направлении.

В эти же дни электрички №6172/6171 будут отправляться позднее — со станции Ростов по графику в 08.21 мск, прибытие в Высочино ожидается в 09.05 мск (+2 минуты), затем на станцию Васильево-Петровскую примерно в 09.26 мск (+5 минут). На конечную остановку — Орловка-Кубанская поезд прибудет в 10.00 мск (+7 минут).

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Расписание обратных электричек №6184/6183 также изменится. Орловка-Кубанская в 13.24 мск (-7 минут), Васильево-Петровская в 13.53 мск, Высочино в 14.17 мск, Батайск 14.41 -14.58 мск (+13 минут), Заречная в 15.16 мск, прибытие в Ростов в 15.21 мск (+13 минут).

Изменения коснутся и пригородного поезда №6025 Азов — Ростов. Отправление со станции Азов назначено на 14.19 мск (+11 минут), прибытие на пункт Кулешовский в 14.37 мск, Батайск в 15.04 мск (+11 минут) — 15.08 мск (+14 минут), Заречная примерно в 15.26 мск. В Ростов-на-Дону пассажиры прибудут в 15.31 мск (+14 минут).

Добавим, что временные неудобства связаны с ремонтно-путевыми работами на железной дороге.

Ранее стало известно, что дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону.

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