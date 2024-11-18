С декабря изменится расписание пригородных поездов в Ростовской области

Posted 18 ноября, 17:19
Published 18 ноября, 17:19
Modified 18 ноября, 17:21
Updated 18 ноября, 17:21
Так, с 1 по 3, а также 10 декабря не будет ходить дневные электрички №6174/6173, которые курсируют между Ростовом-на-Дону и Орловкой-Кубанской. То же самое касается и вечерних поездов №6186/6185, следующих в обратном направлении.
В эти же дни электрички №6172/6171 будут отправляться позднее — со станции Ростов по графику в 08.21 мск, прибытие в Высочино ожидается в 09.05 мск (+2 минуты), затем на станцию Васильево-Петровскую примерно в 09.26 мск (+5 минут). На конечную остановку — Орловка-Кубанская поезд прибудет в 10.00 мск (+7 минут).
Расписание обратных электричек №6184/6183 также изменится. Орловка-Кубанская в 13.24 мск (-7 минут), Васильево-Петровская в 13.53 мск, Высочино в 14.17 мск, Батайск 14.41 -14.58 мск (+13 минут), Заречная в 15.16 мск, прибытие в Ростов в 15.21 мск (+13 минут).
Изменения коснутся и пригородного поезда №6025 Азов — Ростов. Отправление со станции Азов назначено на 14.19 мск (+11 минут), прибытие на пункт Кулешовский в 14.37 мск, Батайск в 15.04 мск (+11 минут) — 15.08 мск (+14 минут), Заречная примерно в 15.26 мск. В Ростов-на-Дону пассажиры прибудут в 15.31 мск (+14 минут).
Добавим, что временные неудобства связаны с ремонтно-путевыми работами на железной дороге.
Ранее стало известно, что дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону.