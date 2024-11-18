«С утра бабахает»: в небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

Posted 18 ноября, 12:43
Published 18 ноября, 12:43
Modified 18 ноября, 12:45
Updated 18 ноября, 12:45
Днем 17 ноября, около 14.00 мск, в Ростове-на-Дону заметили большую кривую линию в небе. Очевидцы предположили, что это мог быть инверсионный след от работы систем ПВО. Некоторые горожане утверждают, что слышали характерный грохот, напоминающий взрыв.
Жители Ростовской области рассказали, что след виден не только в донской столице: «Новочеркасск 20 минут назад».
«С утра бабахает. Ближе к границе слышно сильно», — добавил подписчик.
«Будем надеяться, что наши ребята сработают вовремя», — пишет пользователь.
Добавим, что ни Минобороны России, ни региональные власти не сообщали о работе ПВО. Вероятно, след может являться авиационным, а грохот — следствием перехода самолета на сверхзвук.
Ранее RostovGazeta рассказала, что взрыв прогремел в Александровке в Ростове-на-Дону. Подобнее о происшествии в нашем материале.