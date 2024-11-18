«С утра бабахает»: в небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

Днем 17 ноября, около 14.00 мск, в Ростове-на-Дону заметили большую кривую линию в небе. Очевидцы предположили, что это мог быть инверсионный след от работы систем ПВО. Некоторые горожане утверждают, что слышали характерный грохот, напоминающий взрыв.