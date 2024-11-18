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Posted 18 ноября, 12:43

Published 18 ноября, 12:43

Modified 18 ноября, 12:45

Updated 18 ноября, 12:45

В небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

«С утра бабахает»: в небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

18 ноября 2024, 12:43
Фото: mil.ru. видео «Это Ростов новости». В небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

В небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

Жители Ростова-на-Дону услышали громкие хлопки в окрестностях города и увидели инверсионный след в небе, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 17 ноября, около 14.00 мск, в Ростове-на-Дону заметили большую кривую линию в небе. Очевидцы предположили, что это мог быть инверсионный след от работы систем ПВО. Некоторые горожане утверждают, что слышали характерный грохот, напоминающий взрыв.

Жители Ростовской области рассказали, что след виден не только в донской столице: «Новочеркасск 20 минут назад».

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Видео: mil.ru. видео «Это Ростов новости». В небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след

«С утра бабахает. Ближе к границе слышно сильно», — добавил подписчик.

«Будем надеяться, что наши ребята сработают вовремя», — пишет пользователь.

Добавим, что ни Минобороны России, ни региональные власти не сообщали о работе ПВО. Вероятно, след может являться авиационным, а грохот — следствием перехода самолета на сверхзвук.

Ранее RostovGazeta рассказала, что взрыв прогремел в Александровке в Ростове-на-Дону. Подобнее о происшествии в нашем материале.

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