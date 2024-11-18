СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска

Posted 18 ноября, 11:45
Published 18 ноября, 11:45
Modified 18 ноября, 12:11
Updated 18 ноября, 12:11
Церковнослужителя убили 10 ноября. Как сообщает «Батайское время», в тот день Роман приехал в Ростов, чтобы помочь другу с ремонтом машины. В автосервисе к ним якобы подошел выпивший мужчина. По словам знакомой семьи, пономарь сделал замечание ему, а в ответ услышал оскорбления. Не стерпев подобных выражений, мужчина, дескать, ударил незнакомца и попросил извиниться за слова.
После этого незнакомец ретировался, но вскоре вернулся с ножом и набросился на Романа. Удар пришелся прямо в сердце. Шансов выжить у мужчины практически не оставалось.
Официальных комментариев по поводу убийства пономаря так и не появилось. Ранее появилась версия о том, что горожанина зарезали во время обеда с женой в ресторане на левом берегу Дона.
Известно, что у Романа Джангрияна остались трое детей, младшему из которых четыре годика.