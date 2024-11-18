СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска

Церковнослужителя убили 10 ноября. Как сообщает «Батайское время», в тот день Роман приехал в Ростов, чтобы помочь другу с ремонтом машины. В автосервисе к ним якобы подошел выпивший мужчина. По словам знакомой семьи, пономарь сделал замечание ему, а в ответ услышал оскорбления. Не стерпев подобных выражений, мужчина, дескать, ударил незнакомца и попросил извиниться за слова.