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Posted 18 ноября, 11:45

Published 18 ноября, 11:45

Modified 18 ноября, 12:11

Updated 18 ноября, 12:11

СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска

СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска

18 ноября 2024, 11:45
Фото: t.me/hram_bataysk. СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска
Появилась новая версия убийства пономаря из Свято-Троицкого храма в городе Батайске Ростовской области. Как сообщают СМИ, Романа Джангрияна зарезали в автосервисе на металлоприемной базе.

Церковнослужителя убили 10 ноября. Как сообщает «Батайское время», в тот день Роман приехал в Ростов, чтобы помочь другу с ремонтом машины. В автосервисе к ним якобы подошел выпивший мужчина. По словам знакомой семьи, пономарь сделал замечание ему, а в ответ услышал оскорбления. Не стерпев подобных выражений, мужчина, дескать, ударил незнакомца и попросил извиниться за слова.

После этого незнакомец ретировался, но вскоре вернулся с ножом и набросился на Романа. Удар пришелся прямо в сердце. Шансов выжить у мужчины практически не оставалось.

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Официальных комментариев по поводу убийства пономаря так и не появилось. Ранее появилась версия о том, что горожанина зарезали во время обеда с женой в ресторане на левом берегу Дона.

Известно, что у Романа Джангрияна остались трое детей, младшему из которых четыре годика.

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