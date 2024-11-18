rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 10:51

Published 18 ноября, 10:51

Modified 18 ноября, 12:10

Updated 18 ноября, 12:10

Стали известны подробности убийства церковнослужителя из Батайска

Стали известны подробности убийства церковнослужителя из Батайска

18 ноября 2024, 10:51
Фото: t.me/hram_bataysk. Стали известны подробности убийства церковнослужителя из Батайска
Появились подробности убийства пономаря из Свято-Троицкого храма в городе Батайске Ростовской области, сообщают СМИ 18 ноября.

По информации 1RND со ссылкой на «Мой Батайск», трагедия случилась 10 ноября в одном из ресторанов на левом берегу Дона. В тот злополучный день Роман Джангриян, дескать, обедал со своей супругой.

Женщину оскорбил незнакомец, муж вступился за нее. Слово за слово, и выяснение отношений якобы переросло в потасовку, неизвестный схватил нож и ударил им пономаря.

Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS
Узнать подробнее

Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти раненого не удалось. Мужчина скончался от полученной травмы.

Официальной информации о происшествии пока нет. В соцсетях семье убитого выражают соболезнования и пишут слова поддержки.

Читайте также:
В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храмаОтец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской областиПод Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду
#Евгения Волкова#Ростовская область#Батайск#Убийство#Скорая помощь#Ресторан#Дон#Трагедия#Церковь#Нож#СМИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика