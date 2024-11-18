Стали известны подробности убийства церковнослужителя из Батайска

Posted 18 ноября, 10:51
Published 18 ноября, 10:51
Modified 18 ноября, 12:10
Updated 18 ноября, 12:10
По информации 1RND со ссылкой на «Мой Батайск», трагедия случилась 10 ноября в одном из ресторанов на левом берегу Дона. В тот злополучный день Роман Джангриян, дескать, обедал со своей супругой.
Женщину оскорбил незнакомец, муж вступился за нее. Слово за слово, и выяснение отношений якобы переросло в потасовку, неизвестный схватил нож и ударил им пономаря.
Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти раненого не удалось. Мужчина скончался от полученной травмы.
Официальной информации о происшествии пока нет. В соцсетях семье убитого выражают соболезнования и пишут слова поддержки.