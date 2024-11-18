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Posted 18 ноября, 12:34

Published 18 ноября, 12:34

Modified 18 ноября, 18:04

Updated 18 ноября, 18:04

Стало известно, где в Ростовской области продают свинину и говядину покупать дешевле

Стало известно, где в Ростовской области свинину и говядину покупать дешевле

18 ноября 2024, 12:34
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области продают свинину и говядину покупать дешевле

Ростовстат назвал города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

В Ростовской области наименьшие средние цены на мясную продукцию зафиксированы в Шахтах, Ростове-на-Дону и Миллерово. Соответствующий документ опубликован на сайте Ростовстата.

По данным ведомства на 11 ноября, самая низкая средняя стоимость говядины зафиксирована в Шахтах — 540,18 рубля. В Ростове-на-Дону говядину продают в среднем за 571,86 рубля за килограмм, а самая высокая средняя цена на этот вид мяса замечена в Таганроге — 600 рублей.

Свинина оказалась дешевле в Ростове-на-Дону — в среднем 362,12 рубля за килограмм, а в Таганроге и на это мясо самые высокие цены в регионе — среднем за 398,29 рубля за килограмм.

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Мясо кур дешевле всего в Миллерово. Здесь средняя стоимость за килограмм составляет 180,63 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге зафиксированы самые высокие в регионе средние цены на куриное мясо 193 и 199 рублей (без пары копеек) соответственно.

До этого эксперты спрогнозировали рост цен на мандарины в Ростовской области. Стоимость фрукта может увеличится до 20% из-за массовых беспорядков в Абхазии.

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