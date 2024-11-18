Стало известно, где в Ростовской области свинину и говядину покупать дешевле

По данным ведомства на 11 ноября, самая низкая средняя стоимость говядины зафиксирована в Шахтах — 540,18 рубля. В Ростове-на-Дону говядину продают в среднем за 571,86 рубля за килограмм, а самая высокая средняя цена на этот вид мяса замечена в Таганроге — 600 рублей.