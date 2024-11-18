Только 7% жителей Ростовской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Хуже по ЮФО дела обстоят только в Калмыкии — 39,2% людей работают за 30 тысяч рублей или даже меньше. А количество местных жителей с доходом больше 100 тысяч составляют 2,7% человек (7 тысяч человек из 267 тысяч).