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Posted 18 ноября, 14:40

Published 18 ноября, 14:40

Modified 18 ноября, 14:42

Updated 18 ноября, 14:42

Только 7% жителей Ростовской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Только 7% жителей Ростовской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

18 ноября 2024, 14:40
Фото: rostovgazeta.ru. Только 7% жителей Ростовской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей
Зарплатой больше 100 тысяч рублей могут похвастаться лишь 7% жителей Ростовской области. Исходя из общей численности (4,2 миллиона человек на 1 января 2024 года), речь идет о 294 тысячах человек.

По данным рейтинга РИА «Новости», большинство населения (около 63%) получают от 30 до 100 тысяч рублей. А треть — едва дотягивает до 30 тысяч.

В соседнем Краснодарском крае высокой зарплатой могут похвастаться 8% жителей. Учитывая, что население составляет 5,8 миллиона человек, это порядка 464 тысячи человек.

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В Астраханской области этот показатель еще выше — 9,7% из миллиона человек зарабатывает 100 тысяч рублей каждый месяц. При этом регион является одним из лидирующих по числу людей с низкими зарплатами. Меньше 30 тысяч рублей получает 36,5% населения.

Хуже по ЮФО дела обстоят только в Калмыкии — 39,2% людей работают за 30 тысяч рублей или даже меньше. А количество местных жителей с доходом больше 100 тысяч составляют 2,7% человек (7 тысяч человек из 267 тысяч).

Ранее стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Доход#Зарплата#ЮФО#Краснодарский край#Калмыкия#Жители#Астраханская область
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