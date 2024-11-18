Только 7% жителей Ростовской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Posted 18 ноября, 14:40
Published 18 ноября, 14:40
Modified 18 ноября, 14:42
Updated 18 ноября, 14:42
По данным рейтинга РИА «Новости», большинство населения (около 63%) получают от 30 до 100 тысяч рублей. А треть — едва дотягивает до 30 тысяч.
В соседнем Краснодарском крае высокой зарплатой могут похвастаться 8% жителей. Учитывая, что население составляет 5,8 миллиона человек, это порядка 464 тысячи человек.
В Астраханской области этот показатель еще выше — 9,7% из миллиона человек зарабатывает 100 тысяч рублей каждый месяц. При этом регион является одним из лидирующих по числу людей с низкими зарплатами. Меньше 30 тысяч рублей получает 36,5% населения.
Хуже по ЮФО дела обстоят только в Калмыкии — 39,2% людей работают за 30 тысяч рублей или даже меньше. А количество местных жителей с доходом больше 100 тысяч составляют 2,7% человек (7 тысяч человек из 267 тысяч).
Ранее стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей.