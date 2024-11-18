Уникальную Бобровую Луну запечатлели на камеру в Ростовской области

Суперлунием называют период, когда совпадает день полнолуния с максимальным приближением спутника к Земле. Именно из-за этого Луна кажется больше по размеру и ярче, чем в остальные дни. Обычно за год можно наблюдать три-четыре суперлуния, иногда — два или пять.