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Posted 18 ноября, 06:06

Published 18 ноября, 06:06

Modified 18 ноября, 06:08

Updated 18 ноября, 06:08

Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну

Уникальную Бобровую Луну запечатлели на камеру в Ростовской области

18 ноября 2024, 06:06
Фото: тг Красный Сулин. https://t.me/sulinnews/20431?single
. Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну
В ночь на 16 ноября над Ростовской областью взошло последнее в 2024 году суперлуние. Обычно осенью не самые благоприятные условия для наблюдений: туман, пасмурная погода, — однако в этот раз погода не помешала сделать снимки Бобровой Луны.

Кадры суперлуния местные жители разместили в telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область». На фотографиях спутник кажется больше и ярче, чем обычно.

Горожан восхитило необычное явление. Луна в ту ночь была необыкновенно красивой.

Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую ЛунуЖители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну
Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну.
Фото: тг Красный Сулин. https://t.me/sulinnews/20431?single
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Бобровое полнолуние бывает ежегодно. По одной из версий, его так назвали из-за активной подготовки бобров в ноябре к зимним холодам. Усердные животные строят в это время плотины, запасаются едой.

Суперлунием называют период, когда совпадает день полнолуния с максимальным приближением спутника к Земле. Именно из-за этого Луна кажется больше по размеру и ярче, чем в остальные дни. Обычно за год можно наблюдать три-четыре суперлуния, иногда — два или пять.

Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую ЛунуЖители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну
Жители Ростовской области сняли на камеру Бобровую Луну.
Фото: тг Красный Сулин. https://t.me/sulinnews/20431?single
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