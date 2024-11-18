Уникальную Бобровую Луну запечатлели на камеру в Ростовской области

Posted 18 ноября, 06:06
Published 18 ноября, 06:06
Modified 18 ноября, 06:08
Updated 18 ноября, 06:08
Кадры суперлуния местные жители разместили в telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область». На фотографиях спутник кажется больше и ярче, чем обычно.
Горожан восхитило необычное явление. Луна в ту ночь была необыкновенно красивой.
Бобровое полнолуние бывает ежегодно. По одной из версий, его так назвали из-за активной подготовки бобров в ноябре к зимним холодам. Усердные животные строят в это время плотины, запасаются едой.
Суперлунием называют период, когда совпадает день полнолуния с максимальным приближением спутника к Земле. Именно из-за этого Луна кажется больше по размеру и ярче, чем в остальные дни. Обычно за год можно наблюдать три-четыре суперлуния, иногда — два или пять.