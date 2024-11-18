В Ростове-на-Дону пять автобусов застряли на дороге из-за массового ДТП

Posted 18 ноября, 18:48
Published 18 ноября, 18:48
Modified 18 ноября, 18:51
Updated 18 ноября, 18:51
ДТП произошло вечером 18 ноября на переулке Белоусова Октябрьского района. Автомобили не смогли разъехаться и столкнулись посреди узкой улицы. На место аварии приехала карета скорой помощи и пожарная спецтехника, что еще больше усложнило проезд.
В результате улицу сковала пробка из автобусов и других транспортных средств. На видео заметно, что по меньшей мере шесть городских автобусов не могут проехать этот участок.
Добавим, что на данный момент неизвестно, насколько серьезным было ДТП и пострадали ли в нем люди.
Ранее в аварии с «перевёртышем» в Ростовской области пострадала двухлетняя девочка.