rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 18:48

Published 18 ноября, 18:48

Modified 18 ноября, 18:51

Updated 18 ноября, 18:51

В Ростове-на-Дону больше пяти автобусов застряли на дороге из-за ДТП

В Ростове-на-Дону пять автобусов застряли на дороге из-за массового ДТП

18 ноября 2024, 18:48
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону больше пяти автобусов застряли на дороге из-за ДТП
Несколько легковых автомобилей столкнулись на переулке Белоусова в Ростове-на-Дону. Авария перегородила проезд шести автобусам, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов сити News».

ДТП произошло вечером 18 ноября на переулке Белоусова Октябрьского района. Автомобили не смогли разъехаться и столкнулись посреди узкой улицы. На место аварии приехала карета скорой помощи и пожарная спецтехника, что еще больше усложнило проезд.

Вызвали пожарных и скорую: автомобиль перевернулся в ДТП на Малюгиной в Ростове
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону больше пяти автобусов застряли на дороге из-за ДТП

В результате улицу сковала пробка из автобусов и других транспортных средств. На видео заметно, что по меньшей мере шесть городских автобусов не могут проехать этот участок.

Добавим, что на данный момент неизвестно, насколько серьезным было ДТП и пострадали ли в нем люди.

Ранее в аварии с «перевёртышем» в Ростовской области пострадала двухлетняя девочка.

Читайте также:
Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в РостовеЗападное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробкиВ Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на Малиновского
#Регина Симакова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автобусы#Транспорт#Авария#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Столкновение машин#Столкновение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика