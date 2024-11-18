В Ростове-на-Дону на Коммунистическом запретят остановку и стоянку автомобилей

Posted 18 ноября, 16:40
Published 18 ноября, 16:40
Modified 18 ноября, 16:43
Updated 18 ноября, 16:43
С 23 ноября в Ростове-на-Дону изменится схема организации дорожного движения на Коммунистическом проспекте. Так, водители не смогут осуществлять остановку и парковку транспортных средств около зданий №13 и №15. Исключением является только общественный транспорт.
Ограничения введут с целью повышения пропускной способности проезжей части и для обеспечения безопасности движения.
Добавим, что у дома, расположенного по адресу проспект Коммунистический, 13, установят дополнительный знак, который будет сообщать водителям о возможной эвакуации при нарушении запрета.
До этого департамент автомобильных дорог предупредил автовладельцев о том, что в центре Ростова-на-Дону на полгода ограничат движение машин.