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Posted 18 ноября, 16:40

Published 18 ноября, 16:40

Modified 18 ноября, 16:43

Updated 18 ноября, 16:43

В Ростове-на-Дону введут ряд ограничений по проспекту Коммунистическому

В Ростове-на-Дону на Коммунистическом запретят остановку и стоянку автомобилей

18 ноября 2024, 16:40
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону введут ряд ограничений по проспекту Коммунистическому
На некоторый участках Коммунистического проспекта в Ростове запретят остановку и стоянку автомобилей. Сведения опубликованы на портале городской администрации.

С 23 ноября в Ростове-на-Дону изменится схема организации дорожного движения на Коммунистическом проспекте. Так, водители не смогут осуществлять остановку и парковку транспортных средств около зданий №13 и №15. Исключением является только общественный транспорт.

Ограничения введут с целью повышения пропускной способности проезжей части и для обеспечения безопасности движения.

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Добавим, что у дома, расположенного по адресу проспект Коммунистический, 13, установят дополнительный знак, который будет сообщать водителям о возможной эвакуации при нарушении запрета.

До этого департамент автомобильных дорог предупредил автовладельцев о том, что в центре Ростова-на-Дону на полгода ограничат движение машин.

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