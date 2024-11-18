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Posted 18 ноября, 15:11

Published 18 ноября, 15:11

Modified 18 ноября, 15:13

Updated 18 ноября, 15:13

В Ростове-на-Дону нашли огромную свалку токсичных отходов у Цыганского озера

В Ростове-на-Дону нашли огромную свалку токсичных отходов у Цыганского озера

18 ноября 2024, 15:11
Фото: Росприроднадзор. В Ростове-на-Дону нашли огромную свалку токсичных отходов у Цыганского озера
Сотрудники Росприроднадзора выявили несанкционированную свалку вблизи Цыганского озера в Ростове-на-Дону. На ней находились отходы с превышением допустимой концентрации нефти, сообщило надзорное ведомство.

Цыганское озеро располагается в Советском районе Ростова-на-Дону. Недалеко от него была обнаружена несанкционированная свалка. Ее общая площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метра. На этой территории были выявлены отходы высшей категории опасности (I класса).

Специалисты Роспотребнадзора взяли все необходимые пробы и установили, что концентрация нефтепродуктов в мусоре превышает предельно допустимые значения. В связи с этим также был оценен экологический ущерб. Он составил более 3,4 миллиона рублей.

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Добавим, что владельцу участка, на котором нашли отходы, было направлено требование о добровольном возмещении вреда. Кроме того, по материалам Росприроднадзора правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее власти Ростова призвали жителей массово сдавать старые покрышки по благо экологии.

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