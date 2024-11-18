В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулке

Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за работ над ливневыми канализациями четыре улицы перекроют для автомобилей, а именно — пересечение Привокзальной улицы и проспекта Стачки, улицу Водников на отрезке от здания №5 до улицы Нансена, участок в переулке Таманском. Также в связи с ремонтом водопровода будут перекрыты улицы Гагринская и Дебальцевская.