В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулке

Posted 18 ноября, 13:59
Published 18 ноября, 13:59
Modified 18 ноября, 14:01
Updated 18 ноября, 14:01
Ограничения для водителей ввели в Ростове в переулке Крепостном с западной стороны на участке от дома 87 до улицы Пушкинской. Как сообщили в ростовском департаменте транспорта и автомобильных дорог, это сделано для того, чтобы улучшить пропускную способность и изменить организацию дорожного движения.
Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за работ над ливневыми канализациями четыре улицы перекроют для автомобилей, а именно — пересечение Привокзальной улицы и проспекта Стачки, улицу Водников на отрезке от здания №5 до улицы Нансена, участок в переулке Таманском. Также в связи с ремонтом водопровода будут перекрыты улицы Гагринская и Дебальцевская.