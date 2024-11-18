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Posted 18 ноября, 13:59

Published 18 ноября, 13:59

Modified 18 ноября, 14:01

Updated 18 ноября, 14:01

В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулке

В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулке

18 ноября 2024, 13:59
Фото: Яндекс.Карты. В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулке
Запрет на остановку транспортных средств в переулке Крепостном в Ростове-на-Дону вступил в силу с 16 ноября, говорится в сообщении городской администрации.

Ограничения для водителей ввели в Ростове в переулке Крепостном с западной стороны на участке от дома 87 до улицы Пушкинской. Как сообщили в ростовском департаменте транспорта и автомобильных дорог, это сделано для того, чтобы улучшить пропускную способность и изменить организацию дорожного движения.

Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября
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Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за работ над ливневыми канализациями четыре улицы перекроют для автомобилей, а именно — пересечение Привокзальной улицы и проспекта Стачки, улицу Водников на отрезке от здания №5 до улицы Нансена, участок в переулке Таманском. Также в связи с ремонтом водопровода будут перекрыты улицы Гагринская и Дебальцевская.

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