В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма

Posted 18 ноября, 09:12
Published 18 ноября, 09:12
Modified 18 ноября, 12:10
Updated 18 ноября, 12:10
Об убийстве сообщили еще 10 ноября. При каких именно обстоятельствах это случилось, не уточняется.
В комментариях знакомые и близкие, просто неравнодушные люди выразили слова скорби и поддержки родственников церковнослужителя. О мужчине отзываются как об отзывчивом человеке с добрым сердцем.
Отметим, что официальной информации ни об обстоятельствах смерти церковнослужителя, ни о причастности к его убийству каких-либо лиц не поступало. Она будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала о попытке убийства пассажирки такси. Из-за конфликта в поездке водитель напал на женщину и начал ее душить ремнем безопасности. Недавно мужчине вынесли приговор. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.