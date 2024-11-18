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Posted 18 ноября, 09:12

Published 18 ноября, 09:12

Modified 18 ноября, 12:10

Updated 18 ноября, 12:10

В Ростовской области убили церковнослужителя Свято-Троицкого храма

В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма

18 ноября 2024, 09:12
Фото: rostoveparhia.ru. В Ростовской области убили церковнослужителя Свято-Троицкого храма
В городе Батайске Ростовской области убили пономаря Свято-Троицкого храма. Информация о трагической смерти Романа Джангрияна появилась в telegram-канале культового сооружения.

Об убийстве сообщили еще 10 ноября. При каких именно обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В комментариях знакомые и близкие, просто неравнодушные люди выразили слова скорби и поддержки родственников церковнослужителя. О мужчине отзываются как об отзывчивом человеке с добрым сердцем.

Отметим, что официальной информации ни об обстоятельствах смерти церковнослужителя, ни о причастности к его убийству каких-либо лиц не поступало. Она будет уточняться.

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Фото: t.me/hram_bataysk

Ранее RostovGazeta сообщала о попытке убийства пассажирки такси. Из-за конфликта в поездке водитель напал на женщину и начал ее душить ремнем безопасности. Недавно мужчине вынесли приговор. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.

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