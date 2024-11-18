В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма

Ранее RostovGazeta сообщала о попытке убийства пассажирки такси. Из-за конфликта в поездке водитель напал на женщину и начал ее душить ремнем безопасности. Недавно мужчине вынесли приговор. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.