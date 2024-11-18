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Posted 18 ноября, 04:36

Published 18 ноября, 04:36

Modified 18 ноября, 04:36

Updated 18 ноября, 04:36

Власти Ростовской области не смогли продать 11 подержанных УАЗиков

Властям Ростовской области не удалось распродать УАЗиков за бесценок

18 ноября 2024, 04:36
Фото: Шедеврум. Власти Ростовской области не смогли продать 11 подержанных УАЗиков

Власти Ростовской области не смогли продать 11 подержанных авто

Власти Ростовской области опубликовал итоги аукциона, согласно которым сразу 11 автомобилей никто не не приобрел. Информация размещена в документах на официальном портале правительства региона.

12 ноября Фонд имущества Ростовской области провел аукцион по продаже движимого имущества Управления транспортного обеспечения. По итогам торгов все 11 отечественных автомобилей 2008 года производства остались нераспроданными (девять транспортных средств марки УАЗ-315195 и еще два — УАЗ-390994).

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Аукционы были признаны недействительными в из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей, часть лотов вообще никого не привлекла, на три — было подано только по одной заявке.

Ранее стало известно, что имущество птицефабрики в Ростовской области пустили с молотка за полмиллиона.

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