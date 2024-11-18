Властям Ростовской области не удалось распродать УАЗиков за бесценок

Posted 18 ноября, 04:36
Published 18 ноября, 04:36
Modified 18 ноября, 04:36
Updated 18 ноября, 04:36
12 ноября Фонд имущества Ростовской области провел аукцион по продаже движимого имущества Управления транспортного обеспечения. По итогам торгов все 11 отечественных автомобилей 2008 года производства остались нераспроданными (девять транспортных средств марки УАЗ-315195 и еще два — УАЗ-390994).
Аукционы были признаны недействительными в из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей, часть лотов вообще никого не привлекла, на три — было подано только по одной заявке.
Ранее стало известно, что имущество птицефабрики в Ростовской области пустили с молотка за полмиллиона.