Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Авария произошла вечером 16 ноября в 15 километрах от Миллерово. Около 20:30 мск 44-летний водитель за рулем LADA Granta выехал на встречную полосу. В тот момент по ней двигался ВАЗ-2110. Мужчины пытались избежать столкновения, но было слишком поздно. Автомобили на полном ходу врезались друг в друга.