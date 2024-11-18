Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 18 ноября, 19:28
Published 18 ноября, 19:28
Modified 18 ноября, 19:30
Updated 18 ноября, 19:30
Авария произошла вечером 16 ноября в 15 километрах от Миллерово. Около 20:30 мск 44-летний водитель за рулем LADA Granta выехал на встречную полосу. В тот момент по ней двигался ВАЗ-2110. Мужчины пытались избежать столкновения, но было слишком поздно. Автомобили на полном ходу врезались друг в друга.
В результате ДТП травмы получил 48-летний водитель «десятки». Вероятно, удар больше пришелся на его сторону. Второй участник аварии в списках раненых не значится.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовой аварии на северной окраине Ростова, из-за которой образовалась огромная пробка.