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Posted 18 ноября, 19:28

Published 18 ноября, 19:28

Modified 18 ноября, 19:30

Updated 18 ноября, 19:30

Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

18 ноября 2024, 19:28
Фото: 1MI. Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области
Водитель ВАЗ-2110 попал в больницу после аварии на трассе в Ростовской области. ДТП случилось на автодороге город Миллерово — станица Вешенская, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 16 ноября в 15 километрах от Миллерово. Около 20:30 мск 44-летний водитель за рулем LADA Granta выехал на встречную полосу. В тот момент по ней двигался ВАЗ-2110. Мужчины пытались избежать столкновения, но было слишком поздно. Автомобили на полном ходу врезались друг в друга.

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В результате ДТП травмы получил 48-летний водитель «десятки». Вероятно, удар больше пришелся на его сторону. Второй участник аварии в списках раненых не значится.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовой аварии на северной окраине Ростова, из-за которой образовалась огромная пробка.

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