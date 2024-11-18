Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО

Posted 18 ноября, 13:11
Published 18 ноября, 13:11
Modified 18 ноября, 13:13
Updated 18 ноября, 13:13
Военком Батайска Сергей Чайковский не смог остаться в стороне и принял решение отправиться на СВО. Полковник запаса рассказал, что является потомственным военным и считает своим долгом помочь бойцам в такое нелегкое время для страны.
Чайковский является военным комиссаром вот уже 17 лет. За это время он часто сотрудничал с администрацией Батайска. Он выразил благодарность городским властям за плодотворную работу и внимание к любым обращениям. Полковник запаса долгое время занимался призывом мужчин на службу, но теперь решил сам отдать долг Родине.
Добавим, что семья Чайковского поддержала его решение.
Ранее стало известно, что экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО.