Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО

Чайковский является военным комиссаром вот уже 17 лет. За это время он часто сотрудничал с администрацией Батайска. Он выразил благодарность городским властям за плодотворную работу и внимание к любым обращениям. Полковник запаса долгое время занимался призывом мужчин на службу, но теперь решил сам отдать долг Родине.