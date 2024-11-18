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Posted 18 ноября, 13:11

Published 18 ноября, 13:11

Modified 18 ноября, 13:13

Updated 18 ноября, 13:13

Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО

Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО

18 ноября 2024, 13:11
Фото: Администрация Батайска. Военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО
В Ростовской области военный комиссар, полковник запаса Сергей Чайковский решил добровольно отправиться в зону проведения СВО, информирует телеграм-канал администрации Батайска.

Военком Батайска Сергей Чайковский не смог остаться в стороне и принял решение отправиться на СВО. Полковник запаса рассказал, что является потомственным военным и считает своим долгом помочь бойцам в такое нелегкое время для страны.

Чайковский является военным комиссаром вот уже 17 лет. За это время он часто сотрудничал с администрацией Батайска. Он выразил благодарность городским властям за плодотворную работу и внимание к любым обращениям. Полковник запаса долгое время занимался призывом мужчин на службу, но теперь решил сам отдать долг Родине.

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Добавим, что семья Чайковского поддержала его решение.

Ранее стало известно, что экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО.

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