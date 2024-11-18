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Posted 18 ноября, 18:01

Published 18 ноября, 18:01

Modified 18 ноября, 18:04

Updated 18 ноября, 18:04

Вызвали пожарных и скорую: иномарка перевернулась в ДТП на Малюгиной в Ростове

Вызвали пожарных и скорую: автомобиль перевернулся в ДТП на Малюгиной в Ростове

18 ноября 2024, 18:01
Фото: 1MI. Вызвали пожарных и скорую: иномарка перевернулась в ДТП на Малюгиной в Ростове

Автомобиль перевернулся во время аварии на Малюгиной в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся, видео с места аварии предоставил корреспондент RostovGazeta.

ДТП произошло вечером 18 ноября на улице Малюгиной в Ростове-на-Дону. По всей видимости, одна из иномарок не уступила дорогу другой на перекрестке, из-за чего и произошло столкновение. Очевидцы вызвали скорую помощь и пожарных. Ранены ли водители — неизвестно.

На кадрах заметно, что белая машина практически не пострадала. У нее открыт капот и, возможно, подбит бампер. А вот внедорожнику повезло меньше. Он перевернулся и приземлился на капот и лобовое стекло.

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Видео: 1MI. Вызвали пожарных и скорую: иномарка перевернулась в ДТП на Малюгиной в Ростове

В социальных сетях ростовчане выразили свое недовольство участившимися авариями: «В последнее время ощущение, что у каждого второго купленные права».

«Похоже это Гвардейский/Малюгиной», — добавила подписчица телеграм-канала «Ростов Главный».

Ранее четыре человека пострадали в Ростовской области в ДТП с грузовым фургоном.

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