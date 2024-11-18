Вызвали пожарных и скорую: автомобиль перевернулся в ДТП на Малюгиной в Ростове

Posted 18 ноября, 18:01
Published 18 ноября, 18:01
Modified 18 ноября, 18:04
Updated 18 ноября, 18:04
ДТП произошло вечером 18 ноября на улице Малюгиной в Ростове-на-Дону. По всей видимости, одна из иномарок не уступила дорогу другой на перекрестке, из-за чего и произошло столкновение. Очевидцы вызвали скорую помощь и пожарных. Ранены ли водители — неизвестно.
На кадрах заметно, что белая машина практически не пострадала. У нее открыт капот и, возможно, подбит бампер. А вот внедорожнику повезло меньше. Он перевернулся и приземлился на капот и лобовое стекло.
В социальных сетях ростовчане выразили свое недовольство участившимися авариями: «В последнее время ощущение, что у каждого второго купленные права».
«Похоже это Гвардейский/Малюгиной», — добавила подписчица телеграм-канала «Ростов Главный».
Ранее четыре человека пострадали в Ростовской области в ДТП с грузовым фургоном.