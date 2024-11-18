Юрист рассказал, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове

По словам собеседника, речь идет о подделке уведомления о прибытии иностранного гражданина, паспорта, медицинского заключения, сертификата о знании русского языка, истории России и основ нашего законодательства. А также о подделке одного из самых распространенных документов — миграционной карты с отметками о пересечении границы. Именно эти документы, по мнению эксперта, чаще всего могут подвергаться подделке.