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Posted 18 ноября, 07:01

Published 18 ноября, 07:01

Modified 18 ноября, 07:03

Updated 18 ноября, 07:03

Юрист рассказал, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове

Юрист рассказал, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове

18 ноября 2024, 07:01
Фото: МВД РФ по Ростовской области. Юрист рассказал, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове
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Эксклюзив
Новый законопроект, который прошел второе и третье чтение, предусматривает повышенную ответственность за поддельные документы при оформлении миграции, в том числе и в Ростовской области. Штраф достигает 60 миллионов рублей, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

По словам собеседника, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает миллионные штрафы для юридических лиц, которые помогают оформить поддельные документы иностранным гражданам.

«Для начала, штраф будет от пяти до десяти миллионов рублей. А за повторное нарушение размер штрафа повышается от 10 до 60 миллионов», — уточняет Антон Габович.

По словам собеседника, речь идет о подделке уведомления о прибытии иностранного гражданина, паспорта, медицинского заключения, сертификата о знании русского языка, истории России и основ нашего законодательства. А также о подделке одного из самых распространенных документов — миграционной карты с отметками о пересечении границы. Именно эти документы, по мнению эксперта, чаще всего могут подвергаться подделке.

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Фото: МВД РФ по Ростовской области
«Иностранным гражданам можно находиться в России, в том числе и в Ростовской области, без специальных разрешительных документов не более 90 дней. На практике, чтобы никуда не уезжать, они стараются приобрести поддельные миграционные карты без фактического пересечения границы. В такой миграционной карте указывается, будто граница якобы была пересечена. Теперь при выявлении подобного, нарушителям — юридическим лицам, выдавшим такой документ, будут грозить серьезные штрафы», — объясняет юрист.

Спикер добавляет, что помимо штрафов, у таких организаций будут конфисковать оборудование, которое способствовало изготовлению поддельных документов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как аферисты используют поддельные банковские карты для кражи денег.

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