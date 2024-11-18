Юрист рассказал, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове

Posted 18 ноября, 07:01
Published 18 ноября, 07:01
Modified 18 ноября, 07:03
Updated 18 ноября, 07:03
По словам собеседника, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает миллионные штрафы для юридических лиц, которые помогают оформить поддельные документы иностранным гражданам.
«Для начала, штраф будет от пяти до десяти миллионов рублей. А за повторное нарушение размер штрафа повышается от 10 до 60 миллионов», — уточняет Антон Габович.
По словам собеседника, речь идет о подделке уведомления о прибытии иностранного гражданина, паспорта, медицинского заключения, сертификата о знании русского языка, истории России и основ нашего законодательства. А также о подделке одного из самых распространенных документов — миграционной карты с отметками о пересечении границы. Именно эти документы, по мнению эксперта, чаще всего могут подвергаться подделке.
«Иностранным гражданам можно находиться в России, в том числе и в Ростовской области, без специальных разрешительных документов не более 90 дней. На практике, чтобы никуда не уезжать, они стараются приобрести поддельные миграционные карты без фактического пересечения границы. В такой миграционной карте указывается, будто граница якобы была пересечена. Теперь при выявлении подобного, нарушителям — юридическим лицам, выдавшим такой документ, будут грозить серьезные штрафы», — объясняет юрист.
Спикер добавляет, что помимо штрафов, у таких организаций будут конфисковать оборудование, которое способствовало изготовлению поддельных документов.
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