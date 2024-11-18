За три дня допрегистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок

Posted 18 ноября, 08:48
Published 18 ноября, 08:48
Modified 18 ноября, 10:08
Updated 18 ноября, 10:08
Проект дает возможность участникам СВО получить ответственные руководящие должности. Для этого им предоставляют места обучения на магистерской программе в Высшей школе госуправления Президентской академии. Проект реализуется по поручению президента России Владимир Путина.
По итогам первого потока программы «Время героев», пост руководителя получили больше 10 человек. Например, Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Алексей Кондратьев — сенатором РФ. Еще ряд участников проекта готовится к переходу на новое место работы.
В ходе заседания Общественного совета программы 14 ноября объявили о старте второго потока обучения. Регистрацию на него открыли в полночь 15 ноября. В считанные дни поступили тысячи заявок от желающих принять участие и получить руководящую должность.