За три дня допрегистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок

По итогам первого потока программы «Время героев», пост руководителя получили больше 10 человек. Например, Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Алексей Кондратьев — сенатором РФ. Еще ряд участников проекта готовится к переходу на новое место работы.