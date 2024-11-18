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Posted 18 ноября, 08:48

Published 18 ноября, 08:48

Modified 18 ноября, 10:08

Updated 18 ноября, 10:08

За три дня допрегистрации на программу «Время героев» поступил 6640 заявок

За три дня допрегистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок

18 ноября 2024, 08:48
Фото: mil.ru. для иллюстрации. За три дня допрегистрации на программу «Время героев» поступил 6640 заявок
Сюжет
Обучение
Число желающих принять участие в президентской программе «Время героев» продолжает расти. По данным на 18 ноября, к утру зафиксировали 6640 заявок, поступивших от бойцов и ветеранов спецоперации.

Проект дает возможность участникам СВО получить ответственные руководящие должности. Для этого им предоставляют места обучения на магистерской программе в Высшей школе госуправления Президентской академии. Проект реализуется по поручению президента России Владимир Путина.

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По итогам первого потока программы «Время героев», пост руководителя получили больше 10 человек. Например, Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Алексей Кондратьев — сенатором РФ. Еще ряд участников проекта готовится к переходу на новое место работы.

В ходе заседания Общественного совета программы 14 ноября объявили о старте второго потока обучения. Регистрацию на него открыли в полночь 15 ноября. В считанные дни поступили тысячи заявок от желающих принять участие и получить руководящую должность.

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