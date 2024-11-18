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Posted 18 ноября, 12:37

Published 18 ноября, 12:37

Modified 18 ноября, 12:39

Updated 18 ноября, 12:39

Задержан подозреваемый в убийстве церковнослужителя из Батайска

Задержан подозреваемый в убийстве пономаря храма в Батайске

18 ноября 2024, 12:37
Фото: 1MI. Задержан подозреваемый в убийстве церковнослужителя из Батайска
В Ростовской области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над пономарем Свято-Троицкого храма Романа Джангрияном, сообщают СМИ.

По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, мужчину задержали на месте происшествия. По одной из версий, трагедия случилась в автомастерской. Днем 10 ноября Роман Джангриян приехал в Ростов, чтобы помочь приятелю отремонтировать машину. Когда мужчины приехали в автосервис, то к ним подошел якобы выпивший незнакомец.

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Роман сделал замечание мужчине, и в ответ посыпались оскорбления. Пономарь, дескать, не растерялся и ударил обидчика кулаком. Конфликт закончился уходом незнакомца, но вскоре он вернулся. Мужчина взял с собой нож и набросился на церковнослужителя. Он вонзил лезвие прямо в сердце. Спасти Романа не удалось.

Официальной информации ни о гибели пономаря, ни о задержании его убийцы не поступало.

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