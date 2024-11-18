Задержан подозреваемый в убийстве пономаря храма в Батайске

Posted 18 ноября, 12:37
Published 18 ноября, 12:37
Modified 18 ноября, 12:39
Updated 18 ноября, 12:39
По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, мужчину задержали на месте происшествия. По одной из версий, трагедия случилась в автомастерской. Днем 10 ноября Роман Джангриян приехал в Ростов, чтобы помочь приятелю отремонтировать машину. Когда мужчины приехали в автосервис, то к ним подошел якобы выпивший незнакомец.
Роман сделал замечание мужчине, и в ответ посыпались оскорбления. Пономарь, дескать, не растерялся и ударил обидчика кулаком. Конфликт закончился уходом незнакомца, но вскоре он вернулся. Мужчина взял с собой нож и набросился на церковнослужителя. Он вонзил лезвие прямо в сердце. Спасти Романа не удалось.
Официальной информации ни о гибели пономаря, ни о задержании его убийцы не поступало.