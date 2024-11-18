Задержан подозреваемый в убийстве пономаря храма в Батайске

По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, мужчину задержали на месте происшествия. По одной из версий, трагедия случилась в автомастерской. Днем 10 ноября Роман Джангриян приехал в Ростов, чтобы помочь приятелю отремонтировать машину. Когда мужчины приехали в автосервис, то к ним подошел якобы выпивший незнакомец.