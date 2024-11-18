Житель Ростовской области выловил за раз 400 рыбин плотвы

Posted 18 ноября, 14:23
Published 18 ноября, 14:23
Modified 18 ноября, 14:25
Updated 18 ноября, 14:25
Подозреваемый — неоднократно судимый 34-летний житель поселка Саркел Цимлянского района. Во время обыска полицейские обнаружили у нарушителя лодку, рыболовную сеть и более 400 особей плотвы. Общая сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Ему может грозить более двух лет тюремного заключения.
Ранее рыбоохрана Ростовской провела проверку на реке Маныч, в ходе которой выяснилось, что неизвестные установили незаконные ловушки для ловли рыбы и раков. Сотрудники рыбоохраны возбудили дела об административных нарушениях. Подробности — в материале RostovGazeta.