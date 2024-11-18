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Posted 18 ноября, 14:23

Published 18 ноября, 14:23

Modified 18 ноября, 14:25

Updated 18 ноября, 14:25

Волгодонские полицейские задержали рыболова-браконьера с 400 особями плотвы

Житель Ростовской области выловил за раз 400 рыбин плотвы

18 ноября 2024, 14:23
Фото: Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу. Волгодонские полицейские задержали рыболова-браконьера с 400 особями плотвы

Волгодонские полицейские задержали рыболова-браконьера с 400 особями плотвы

В акватории Цимлянского водохранилища сотрудники Волгодонского линейного отдела полиции МВД России на транспорте выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов, говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Подозреваемый — неоднократно судимый 34-летний житель поселка Саркел Цимлянского района. Во время обыска полицейские обнаружили у нарушителя лодку, рыболовную сеть и более 400 особей плотвы. Общая сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Ему может грозить более двух лет тюремного заключения.

Фото: УТ МВД России по СКФО
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Ранее рыбоохрана Ростовской провела проверку на реке Маныч, в ходе которой выяснилось, что неизвестные установили незаконные ловушки для ловли рыбы и раков. Сотрудники рыбоохраны возбудили дела об административных нарушениях. Подробности — в материале RostovGazeta.

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