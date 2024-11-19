Александр Ищенко: Продолжаем позитивную линию бюджетной политики последних лет

— Речь идет не о фактическом исполнении, а пока о планировании. В какой-то степени, этот профицит носит стабилизирующий характер. Поскольку с 2024 года вся бюджетаная система области живет по новым правилам и средства в бюджет поступают один раз в месяц. Осуществлять бюджетную политику планомерно и эффективно нам позволяет постоянный рост доходов областного бюджета. Так же с каждым годом мы становимся менее заивсимыми от финасовой помощи из федерального бюджета. Это объективная картина, которая показывает, что экономика области успешно развивается, бюджетная система области выстроена правильно и четко, а также говорит о том, что жители региона могут быть уверены, что и в 2025 году все взятые на себя обязательства бюджетом Ростовской области будут непременно исполнены, — подчеркнул Александр Ищенко.