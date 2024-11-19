Александр Ищенко: Продолжаем позитивную линию бюджетной политики последних лет

Posted 19 ноября, 13:02
Published 19 ноября, 13:02
Modified 19 ноября, 13:04
Updated 19 ноября, 13:04
Однако главным вопросом, вынесенным на повестку дня, стал областной бюджет на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов.
Проект закона об областном бюджете уже прошел первое чтение. По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, бюджет — это важный документ региона, на него при работе будут опираться как руководство муниципальных образований, так и вся областная власть.
— В целом, доходная часть областного бюджета позволяет выполнять все взятые на себя обязательства. Прежде всего социальные. Именно с этой точки зрения депутатский корпус и оценивает проект бюджета, который вносится правительством Ростовской области на рассмотрение парламентом. Сегодня, я могу с уверенностью сказать что в нынешних, достаточно сложных условиях, бюджетная система Ростовской области продемонстировала свою устойчивость. И мы продолжим позитивную линию бюджетной политики последних лет, — сказал Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания добавил, что в 2023 году бюджет Ростовской области был исполнен с профицитом в 13 млрд рублей, где профицит сыграл роль финансовой подушки на год 2024-й. В бюджете 2025 года впервые за последние более чем 10 лет в сам законопроект уже закладывается профицит в размере 8,7 млрд рублей.
— Речь идет не о фактическом исполнении, а пока о планировании. В какой-то степени, этот профицит носит стабилизирующий характер. Поскольку с 2024 года вся бюджетаная система области живет по новым правилам и средства в бюджет поступают один раз в месяц. Осуществлять бюджетную политику планомерно и эффективно нам позволяет постоянный рост доходов областного бюджета. Так же с каждым годом мы становимся менее заивсимыми от финасовой помощи из федерального бюджета. Это объективная картина, которая показывает, что экономика области успешно развивается, бюджетная система области выстроена правильно и четко, а также говорит о том, что жители региона могут быть уверены, что и в 2025 году все взятые на себя обязательства бюджетом Ростовской области будут непременно исполнены, — подчеркнул Александр Ищенко.
Доходы региональной казны в 2025 году в первом чтении составляют 341,3 млрд рублей. Расходы — 332,6 млрд. Но это неокончательные цифры. Как пояснили парламентарии, первое чтение — это рамочное принятие бюджета. Ко второму чтению его параметры поменяются в большую сторону, так как в документе будут отражены уже утвержденные средства, поступающие из федерального бюджета на реализацию новых национальных проектов.
Александр Ищенко отметил, что расходы на 2025 год по сравнению с первым чтением бюджета на текущий 2024 год увеличиваются на 32,3 млрд рублей, что в процентном эквиваленте состаляет плюс 10,8%. По его словам, Ростовская область выдерживает баланс социальных расходов, доля которых составляет 66%, то есть две трети всех расходов.
— Значителен совокупный «Детский бюджет». Он составляет 108 млрд рублей, то есть одну треть от всего областного бюджета. Сюда входят и образование и медицинское обслуживание, а также отдых и оздоровление детей, меры социальной поддержки семей с детьми в виде выплат, пособий и компенсаций. Эти расходы будут направлены на развитие ключевой задачи — реализацию Указа Президента о поддержке многодетных семей и достижении национальных целей развития в социальной политике, — пояснил спикер донского парламента.
Значительное увеличение расходов в бюджете уже заложено на развитие сферы образования — 86,9 млрд рублей, на социальную политику — 83,5 млрд рублей, на здравоохранение — 36 млрд рублей, на физическую культуру и спорт — 8,9 млрд рублей и на культуру — 4,4 млрд рублей.
Добавим, что в проекте бюджета также проиндексированы все социальные выплаты населению на прогнозируемый уровень инфляции, предусмотрен рост заработных плат сотрудникам социальной сферы, учтены расходы на рост зарплат низкооплачиваемым категориям работников и расписаны средства на реализацию приоритетных наказов избирателей.