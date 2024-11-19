Банк «Центр-инвест» представил свой опыт Минэкономразвития России

Posted 19 ноября, 13:42
Published 19 ноября, 13:42
Modified 19 ноября, 13:47
Updated 19 ноября, 13:47
Банк на протяжении трех десятков лет работает над созданием устойчивой экосистемы взаимодействия с клиентами, стимулируя все стороны к ответственности по экологическим и социальным вопросам. Забота об экологии и здоровье будущих поколений является частью его ESG-стратеги.
С 2005 года «Центр-инвест» реализует программы повышения энергоэффективности: оформляет кредиты на развитие современных технологий, предлагает льготную зеленую ипотеку. За это время банк выдал 23,7 миллиарда рублей на 24 792 проекта. Экологический эффект этой работы равен ежегодному сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 280 258 тонн.
«Центр-инвест» разработал собственную методику оценки экологических, социальных и корпоративных рисков ведения бизнеса клиентов. На сегодняшний день нефинансовый рейтинг получили более пяти тысяч кредитов на сумму 36,9 миллиарда рублей. Начиная с прошлого года банк оценивает углеродный след для всех новых ипотек и кредитов сельхозпредприятиям. На данный момент оценку прошли почти три с половиной тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 11,1 миллиарда рублей и более полутора тысяч сельхозкредитов на 14 миллиардов рублей.
«Центр-инвест» ведет учет собственного углеродного следа и использует энергию солнечных панелей, установленных на крыше головного офиса. Таким образом к 2023 году банк более чем наполовину достиг собственной углеродной нейтральности.
Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило банку «Центр-инвест» рейтинг ESG-АА уровня ESG-2. На сегодня это самый лучший результат среди компаний России.