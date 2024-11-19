Банк «Центр-инвест» представил свой опыт Минэкономразвития России

«Центр-инвест» разработал собственную методику оценки экологических, социальных и корпоративных рисков ведения бизнеса клиентов. На сегодняшний день нефинансовый рейтинг получили более пяти тысяч кредитов на сумму 36,9 миллиарда рублей. Начиная с прошлого года банк оценивает углеродный след для всех новых ипотек и кредитов сельхозпредприятиям. На данный момент оценку прошли почти три с половиной тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 11,1 миллиарда рублей и более полутора тысяч сельхозкредитов на 14 миллиардов рублей.