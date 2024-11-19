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Posted 19 ноября, 06:32

Published 19 ноября, 06:32

Modified 19 ноября, 07:39

Updated 19 ноября, 07:39

Бабахнуло знатно: как жители Ростовской области пережили массовую атаку дронов

Дом затрясся: жители Ростовской области рассказали, что пережили во время атаки БПЛА

19 ноября 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney. Бабахнуло знатно: как жители Ростовской области пережили массовую атаку дронов
Жители нескольких городов и районов сообщали о грохоте после полуночи 19 ноября. Как выяснилось позже, в это время в регионе работало ПВО, с помощью которого сбили 11 беспилотников.

Первые сообщения о звуках взрыва появились после полуночи в telegram-канале «Ростов Главный». Автор поста утверждал, что в небе над Шахтами гремело примерно с 00:50 до 01:30 мск.

— Бабахнуло знатно, — согласились в комментариях подписчики.
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— Раза три уже бабахнуло, да так, что дом затрясся, — добавили другие.

По словам местных жителей, взрывы было слышно не только в Шахтах, но и в Новочеркасске, Зверево, Казачьих Лагерях. В Ростове в это время все спокойно спали.

Как сообщала RostovGazeta, в ночь на 19 ноября в Ростовской области сбили 11 беспилотников. Один из них стал причиной ЧП, при котором пострадал водитель «Газели».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Шахты#ПВО#Авария#Взрывы#Зверево#Ростов#Дроны
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