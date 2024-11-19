Дом затрясся: жители Ростовской области рассказали, что пережили во время атаки БПЛА

Posted 19 ноября, 06:32
Published 19 ноября, 06:32
Modified 19 ноября, 07:39
Updated 19 ноября, 07:39
Первые сообщения о звуках взрыва появились после полуночи в telegram-канале «Ростов Главный». Автор поста утверждал, что в небе над Шахтами гремело примерно с 00:50 до 01:30 мск.
— Бабахнуло знатно, — согласились в комментариях подписчики.
— Раза три уже бабахнуло, да так, что дом затрясся, — добавили другие.
По словам местных жителей, взрывы было слышно не только в Шахтах, но и в Новочеркасске, Зверево, Казачьих Лагерях. В Ростове в это время все спокойно спали.
Как сообщала RostovGazeta, в ночь на 19 ноября в Ростовской области сбили 11 беспилотников. Один из них стал причиной ЧП, при котором пострадал водитель «Газели».