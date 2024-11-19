Двух детей сбили в ДТП в Ростовской области

Обе аварии произошли 18 ноября. На улице Казахской в Ростове, рядом с домом №111, водитель внедорожника Chery Tiggo 7 сбил 10-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Сейчас с травами она находится в больнице.