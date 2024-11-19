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Posted 19 ноября, 12:28

Published 19 ноября, 12:28

Modified 19 ноября, 12:29

Updated 19 ноября, 12:29

Двух детей сбили в ДТП в Ростовской области

Двух детей сбили в ДТП в Ростовской области

19 ноября 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney. Двух детей сбили в ДТП в Ростовской области
В авариях на дорогах в Ростовской области пострадали двое детей, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Обе аварии произошли 18 ноября. На улице Казахской в Ростове, рядом с домом №111, водитель внедорожника Chery Tiggo 7 сбил 10-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Сейчас с травами она находится в больнице.

Другое ДТП произошло на дороге между Морозовском и посёлком Озёрный. Там водитель Kia Spectra наехал на 13-летнюю девочку. Она шла по краю проезжей части в попутном с машиной направлении. Школьница попала в больницу.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства этих дорожных инцидентов.

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Ранее выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской в Ростове-на-Дону.

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