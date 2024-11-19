Двух детей сбили в ДТП в Ростовской области

Posted 19 ноября, 12:28
Published 19 ноября, 12:28
Modified 19 ноября, 12:29
Updated 19 ноября, 12:29
Обе аварии произошли 18 ноября. На улице Казахской в Ростове, рядом с домом №111, водитель внедорожника Chery Tiggo 7 сбил 10-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Сейчас с травами она находится в больнице.
Другое ДТП произошло на дороге между Морозовском и посёлком Озёрный. Там водитель Kia Spectra наехал на 13-летнюю девочку. Она шла по краю проезжей части в попутном с машиной направлении. Школьница попала в больницу.
Правоохранительные органы изучают обстоятельства этих дорожных инцидентов.