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Posted 19 ноября, 13:45

Published 19 ноября, 13:45

Modified 19 ноября, 13:47

Updated 19 ноября, 13:47

Эколог рассказал, как появилась свалка с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове

Эколог рассказал о появлении свалки с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове

19 ноября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney. Эколог рассказал, как появилась свалка с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове
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Эксклюзив
Проблема с несанкционированными свалками в районе Цыганского озера в Ростове действительно очень серьезная, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что Росприроднадзор выявил опасную свалку возле Цыганского озера в Советском районе Ростова. На ней оказались отходы с превышением допустимой концентрации нефти — высшей категории опасности.

Эколог вспоминает, что когда-то на Цыганском озере размещалась база Азовского института рыбной промышленности. Прежде этот водоем всегда был рыбным.

«Сейчас в непосредственной близости от озера находятся очистные сооружения города. Возможно, там могла произойти утечка. К тому же в этом районе большая проблема со стихийными свалками», — отмечает Алексей Лебедев.
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Собеседник добавляет, что к нему часто поступают жалобы ростовчан. Люди рассказывают, что видели, как неизвестные вываливали мусор в заросшую прибрежную зону Цыганского озера. Да и в само озеро, по словам эколога, могли сливать нечистоты.

«Возможно, кто-то делал зачистку резервуарных мощностей. И, чтобы не утилизировать, не тратить на это деньги, вывозил в это место», — делится мнением эксперт.

Спикер напоминает, что проблемы с опасными отходами на свалках возникают из-за отсутствия онлайн мониторинга, который призван следить за ситуацией в режиме реального времени.

«От такого ущерба экологии могут пострадать биоресурсы в Цыганском озере, водные и прибрежные растения, животные. Ростовчане наблюдали, как в эти места выпускали пятнистых оленей. Они тоже могли отравиться. Олень питается растениями — травой, веточками. А мы не знаем, что выбрасывали на свалку. Отходы могли быть очень токсичными и ядовитыми», — резюмирует эколог.

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