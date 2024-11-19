Эколог рассказал о появлении свалки с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове

Posted 19 ноября, 13:45
Published 19 ноября, 13:45
Modified 19 ноября, 13:47
Updated 19 ноября, 13:47
Напомним, что Росприроднадзор выявил опасную свалку возле Цыганского озера в Советском районе Ростова. На ней оказались отходы с превышением допустимой концентрации нефти — высшей категории опасности.
Эколог вспоминает, что когда-то на Цыганском озере размещалась база Азовского института рыбной промышленности. Прежде этот водоем всегда был рыбным.
«Сейчас в непосредственной близости от озера находятся очистные сооружения города. Возможно, там могла произойти утечка. К тому же в этом районе большая проблема со стихийными свалками», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник добавляет, что к нему часто поступают жалобы ростовчан. Люди рассказывают, что видели, как неизвестные вываливали мусор в заросшую прибрежную зону Цыганского озера. Да и в само озеро, по словам эколога, могли сливать нечистоты.
«Возможно, кто-то делал зачистку резервуарных мощностей. И, чтобы не утилизировать, не тратить на это деньги, вывозил в это место», — делится мнением эксперт.
«От такого ущерба экологии могут пострадать биоресурсы в Цыганском озере, водные и прибрежные растения, животные. Ростовчане наблюдали, как в эти места выпускали пятнистых оленей. Они тоже могли отравиться. Олень питается растениями — травой, веточками. А мы не знаем, что выбрасывали на свалку. Отходы могли быть очень токсичными и ядовитыми», — резюмирует эколог.
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