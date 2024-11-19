Эколог рассказал о появлении свалки с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове

Собеседник добавляет, что к нему часто поступают жалобы ростовчан. Люди рассказывают, что видели, как неизвестные вываливали мусор в заросшую прибрежную зону Цыганского озера. Да и в само озеро, по словам эколога, могли сливать нечистоты.