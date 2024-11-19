rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 19:21

Published 19 ноября, 19:21

Modified 19 ноября, 19:23

Updated 19 ноября, 19:23

В Ростове вынесли приговор фермерам, устроившим перестрелку с погибшими

Фермеров из Ростовской области оправдали по делу о массовом убийстве людей

19 ноября 2024, 19:21
Фото: 1MI. В Ростове вынесли приговор фермерам, устроившим перестрелку с погибшими

В Ростове вынесли приговор фермерам, устроившим перестрелку из-за участка земли

Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело о перестрелке между двумя семьями-фермерами в Орловском районе. Решение вынесли спустя четыре года после ЧП, в результате которого погибли пять человек.

Жуткая трагедия произошла 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов. Накануне между двумя семьями возник конфликт из-за участка земли. Бациевы и Дакишвили не смогли поделить пай, на котором пасли скот. Разобраться в ситуации решили при личной встрече. В какой-то момент переговоры превратились в перестрелку. Погибли пять человек, еще двое получили травмы.

Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
Узнать подробнее

В конце мая 2024 года суд присяжных вынес оправдательный приговор фигурантам уголовного дела «ввиду непричастности», но решение было обжаловано. Повторное рассмотрение состоялось 14 ноября. Как сообщает «Блокнот-Ростов», Ростовский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных оставил решение без изменений.

Читайте также:
Задержан подозреваемый в убийстве пономаря храма в БатайскеСтали известны подробности убийства церковнослужителя из БатайскаВ Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Убийство#Конфликт#Орловский район#Трагедия#Перестрелка#Земельный участок#Оправдание#Фермеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика