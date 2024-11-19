Фермеров из Ростовской области оправдали по делу о массовом убийстве людей

Posted 19 ноября, 19:21
Published 19 ноября, 19:21
Modified 19 ноября, 19:23
Updated 19 ноября, 19:23
Жуткая трагедия произошла 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов. Накануне между двумя семьями возник конфликт из-за участка земли. Бациевы и Дакишвили не смогли поделить пай, на котором пасли скот. Разобраться в ситуации решили при личной встрече. В какой-то момент переговоры превратились в перестрелку. Погибли пять человек, еще двое получили травмы.
В конце мая 2024 года суд присяжных вынес оправдательный приговор фигурантам уголовного дела «ввиду непричастности», но решение было обжаловано. Повторное рассмотрение состоялось 14 ноября. Как сообщает «Блокнот-Ростов», Ростовский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных оставил решение без изменений.