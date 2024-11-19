ГАИ предупредила о массовых авариях из-за тумана на дорогах в Ростовской области

Posted 19 ноября, 20:50
Published 19 ноября, 20:50
Modified 19 ноября, 20:52
Updated 19 ноября, 20:52
Вечером 19 ноябре донской региона накрыл густой туман. Населенные пункты и трассы, связывающие их, оказались словно в дымке. Видимость из-за этого упала. По словам местных автомобилистов, обстановку на дороге можно оценить только в радиусе 20-30 метров. Дальше ничего не видно.
Водителей призвали быть особенно внимательными и осторожными за рулем. В такую погоду лучше не лихачить: соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В противном случае можно попасть в аварию.
Пешеходам стоит надевать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее стал известен прогноз погоды до конца ноября.