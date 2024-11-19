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Posted 19 ноября, 20:50

Published 19 ноября, 20:50

Modified 19 ноября, 20:52

Updated 19 ноября, 20:52

ГАИ предупредила о массовых авариях из-за тумана на дорогах в Ростовской области

ГАИ предупредила о массовых авариях из-за тумана на дорогах в Ростовской области

19 ноября 2024, 20:50
Фото: 1MI. ГАИ предупредила о массовых авариях из-за тумана на дорогах в Ростовской области
Автомобилистов предупредили о риске попасть в ДТП из-за густого тумана, накрывшего Ростовскую область. О непогоде сообщила региональная Госавтоинспекция.

Вечером 19 ноябре донской региона накрыл густой туман. Населенные пункты и трассы, связывающие их, оказались словно в дымке. Видимость из-за этого упала. По словам местных автомобилистов, обстановку на дороге можно оценить только в радиусе 20-30 метров. Дальше ничего не видно.

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Водителей призвали быть особенно внимательными и осторожными за рулем. В такую погоду лучше не лихачить: соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В противном случае можно попасть в аварию.

Пешеходам стоит надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее стал известен прогноз погоды до конца ноября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Скорость#Дороги#Безопасность#Водители#Аварии#Госавтоинспекция#Туман#Пешеходы#ГАИ
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