ГАИ предупредила о массовых авариях из-за тумана на дорогах в Ростовской области

Вечером 19 ноябре донской региона накрыл густой туман. Населенные пункты и трассы, связывающие их, оказались словно в дымке. Видимость из-за этого упала. По словам местных автомобилистов, обстановку на дороге можно оценить только в радиусе 20-30 метров. Дальше ничего не видно.