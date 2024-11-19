Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

Как отмечают в «ВТБ Лизинге», участие в лизинговых программах сейчас — один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет. Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг — предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях — обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции, отмечают в «ВТБ Лизинге». В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.