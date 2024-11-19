Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

Posted 19 ноября, 13:03
Published 19 ноября, 13:03
Modified 19 ноября, 13:05
Updated 19 ноября, 13:05
Здесь речь идет не только о строительстве и реконструкции автодорог, но и об обновлении автобусов, троллейбусов, трамваев, коммунальной техники, грузовиков. «ВТБ Лизинг» готов поддержать работу региональных и муниципальных властей по обновлению парка.
«Насчет участия в рынке лизинговых услуг для городского транспорта — мы тоже готовы подключиться, если нас допустят, конечно, на приемлемых условиях», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на Транспортной неделе.
Как отмечают в «ВТБ Лизинге», участие в лизинговых программах сейчас — один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет. Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг — предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях — обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции, отмечают в «ВТБ Лизинге». В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.