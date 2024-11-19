Ирина Рукавишникова сложит полномочия сенатора от Ростовской области 20 ноября

В ноябре пост губернатора покинул Василий Голубев. Бывший чиновник заявил, что переходит на новую работу, но не стал уточнять подробности. Вскоре после этого освободился депутатский мандат в донском парламенте — его предложили Голубеву. Теперь опустеет место сенатора от Ростовской области. Вероятно, именно экс-глава региона станет новым представителем региона в Совете Федерации.