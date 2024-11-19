Ирина Рукавишникова сложит полномочия сенатора от Ростовской области 20 ноября

Posted 19 ноября, 07:45
Published 19 ноября, 07:45
Modified 19 ноября, 07:47
Updated 19 ноября, 07:47
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеславу Тимченко, сенатор уже написала заявление. Его рассмотрят на пленарном заседании, которое состоится 20 ноября.
Ирина Рукавишникова представляет интересы Ростовской области в верхней палате с 2018 года. Осенью 2023-го ее полномочия продлили еще на пять лет, однако спустя год планы изменились.
В ноябре пост губернатора покинул Василий Голубев. Бывший чиновник заявил, что переходит на новую работу, но не стал уточнять подробности. Вскоре после этого освободился депутатский мандат в донском парламенте — его предложили Голубеву. Теперь опустеет место сенатора от Ростовской области. Вероятно, именно экс-глава региона станет новым представителем региона в Совете Федерации.