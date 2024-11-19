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Posted 19 ноября, 14:26

Published 19 ноября, 14:26

Modified 19 ноября, 14:28

Updated 19 ноября, 14:28

Итоги дня: на Дону дрон ранил водителя, а власти обсуждают угрозу украинских ракет

Итоги дня: в Ростовской области у трассы взорвался дрон, а власти опасаются ракет

19 ноября 2024, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: на Дону дрон ранил водителя, а власти обсуждают угрозу украинских ракет
Врио губернатора Юрий Слюсарь высказался об угрозе применения ВСУ дальнобойных ракет, тем временем от атаки беспилотника в Ростовской области пострадал один человек, а осужденный экс-глава района Ростова отправился на фронт.

Раненный из-за беспилотника

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область ночью 19 ноября. Один из дронов около полуночи военные перехватили и уничтожили на подлёте к Таганрогу. В результате работы ПВО никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Второй беспилотник сбили рядом с трассой в Белокалитвинском районе. Произошёл взрыв. Осколки попали в «Газель», стоявшую на обочине дороги. В салоне находился водитель из Волгограда. Он остановился на дороге для отдыха. Мужчина получил ранение, его госпитализировали в районную больницу.

Водитель «Газели» ранен в результате взрыва БПЛА у трассы в Ростовской области
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«Не очень простая ситуация»

На заседании Заксобрания Ростовской области внезапно зашла речь об угрозе применения ВСУ дальнобойных ракет. Присутствовавший на мероприятии врио губернатора Юрий Слюсарь вынужден был покинуть заседание, не дождавшись его завершения.

— С вашего позволения, я вас покидаю. У нас оперативный штаб. Вы знаете, у нас не очень простая ситуация, связанная с новыми угрозами. Все-таки дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы, — отметил врио губернатора, уходя с заседания Заксобрания.

Слюсарь уточнил, что новая проблема напрямую касается Ростова-на-Дону и всех его предприятий.

Слюсарь уточнил, что новая проблема напрямую касается Ростова-на-Дону и всех его предприятий.Слюсарь уточнил, что новая проблема напрямую касается Ростова-на-Дону и всех его предприятий.
Слюсарь уточнил, что новая проблема напрямую касается Ростова-на-Дону и всех его предприятий.. Фото: zsro.ru
Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области
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Скандальный экс-чиновник на фронте

Суд изменил приговор первой инстанции в отношении Константина Тихова. Два месяца назад его осудили за превышение полномочий и хищение имущества. Следствие доказало, что в 2019 году Тихонов, будучи начальником отдела развития нестационарной торговли, совершил хищение имущества в размере 2,1 миллиона рублей. Также он превысил полномочия, разрешив установить в Ростове нестационарный торговый объект.

Изначально ему назначили наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Но в апелляции посчитали возможным смягчить наказание Тихонову. Он частично возместил причинённый своими действиями ущерб. Поэтому срок его заключения сократили на четыре месяца — до пяти лет лишения свободы. Но и их отбывать в колонии он не будет, потому что решил отправиться в зону боевых действий. Тихонов уже успел заключить контракт с Минобороны РФ.

Тихонов уже успел заключить контракт с Минобороны РФ.Тихонов уже успел заключить контракт с Минобороны РФ.
Тихонов уже успел заключить контракт с Минобороны РФ.. Фото: rostov-gorod.ru
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