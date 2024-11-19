Итоги дня: в Ростовской области у трассы взорвался дрон, а власти опасаются ракет

Изначально ему назначили наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Но в апелляции посчитали возможным смягчить наказание Тихонову. Он частично возместил причинённый своими действиями ущерб. Поэтому срок его заключения сократили на четыре месяца — до пяти лет лишения свободы. Но и их отбывать в колонии он не будет, потому что решил отправиться в зону боевых действий. Тихонов уже успел заключить контракт с Минобороны РФ.