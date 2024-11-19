Крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова

Posted 19 ноября, 10:19
Published 19 ноября, 10:19
Modified 19 ноября, 10:21
Updated 19 ноября, 10:21
Сотрудники отдела контроля ввоза и оборота товаров таможни провели осмотр магазина техники в Ростове-на-Дону. В нем торговали смартфонами, геймпадами, колонками, наушниками и часами, которые были произведены за границей — Китай, Индия, Малайзия и Вьетнам.
Предприниматель не смог предоставить документы по таможенному декларированию на иностранные товары. В связи с этим у него изъяли около 600 предметов техники. Проверка продолжается.
Ранее контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.
До этого тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников.