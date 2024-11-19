Крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова

Сотрудники отдела контроля ввоза и оборота товаров таможни провели осмотр магазина техники в Ростове-на-Дону. В нем торговали смартфонами, геймпадами, колонками, наушниками и часами, которые были произведены за границей — Китай, Индия, Малайзия и Вьетнам.