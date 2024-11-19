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Posted 19 ноября, 10:19

Published 19 ноября, 10:19

Modified 19 ноября, 10:21

Updated 19 ноября, 10:21

В магазине Ростова таможенники обнаружили больше 500 контрабандных гаджетов

Крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова

19 ноября 2024, 10:19
Фото: Южное таможенное управление. В магазине Ростова таможенники обнаружили больше 500 контрабандных гаджетов

В магазине Ростова таможенники обнаружили больше 500 контрабандных гаджетов

Ростовские таможенники выявили продажу контрабандных предметов техники в одном из магазинов города. Всего было изъято порядка 600 гаджетов, сообщает Южное таможенное управление.

Сотрудники отдела контроля ввоза и оборота товаров таможни провели осмотр магазина техники в Ростове-на-Дону. В нем торговали смартфонами, геймпадами, колонками, наушниками и часами, которые были произведены за границей — Китай, Индия, Малайзия и Вьетнам.

Предприниматель не смог предоставить документы по таможенному декларированию на иностранные товары. В связи с этим у него изъяли около 600 предметов техники. Проверка продолжается.

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Фото: Южное таможенное управление

Ранее контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове-на-Дону. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

До этого тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников.

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