«ЛизаАлерт» и новые горизонты связи в отдаленных районах

Posted 19 ноября, 11:20
Published 19 ноября, 11:20
Modified 19 ноября, 11:20
Updated 19 ноября, 11:20
Радиостанции были приобретены на средства, которые пользователи онлайн-платформы собрали через специальный лендинг с интерактивной картой поисковых операций. Это оборудование станет ключевым инструментом для мониторинга перемещений поисковых групп в природной среде и увеличения их безопасности. В следующем году Авито планирует внедрить правила безопасности от «ЛизаАлерт» в новые уровни обучающей игры «Стражи Авито».
Поисковые группы из Владимирской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Тульской, областей, Краснодарского, Алтайского и Красноярского краев, а также из Новосибирской и Тюменской областей получили комплекты радиооборудования. Всего поисковому отряду было передано:
По словам управляющего директора Авито по работе с государственными органами Влада Федулова, компания уже несколько лет поддерживает отряд «ЛизаАлерт». По его словам, без волонтеров не было бы десятков тысяч счастливых историй возвращения домой. Федулов подчеркнул, что за время работы интерактивной карты поисков «ЛизаАлерт» пользователи собрали более 15 млн рублей для покупки необходимого оборудования и оформили свыше 2 тысяч заявок на передачу инвентаря.
Авито Недвижимость также помогает волонтерам с размещением во время поисков: в 2023 году было найдено 63 объекта для 158 участников, а в 2024 — 124 объекта для 268 человек.
Партнерство онлайн-платформы и «ЛизаАлерт» началось в ноябре 2021 года на VII Форуме добровольцев, а в мае 2022 года подписан меморандум о совместной деятельности. С тех пор на сервисе появился раздел с интерактивной картой, где можно отслеживать текущие поиски и получать информацию для передачи необходимого оборудования.