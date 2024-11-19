«ЛизаАлерт» и новые горизонты связи в отдаленных районах

По словам управляющего директора Авито по работе с государственными органами Влада Федулова, компания уже несколько лет поддерживает отряд «ЛизаАлерт». По его словам, без волонтеров не было бы десятков тысяч счастливых историй возвращения домой. Федулов подчеркнул, что за время работы интерактивной карты поисков «ЛизаАлерт» пользователи собрали более 15 млн рублей для покупки необходимого оборудования и оформили свыше 2 тысяч заявок на передачу инвентаря.