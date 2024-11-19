Меньше жилья и больше цены: как за пять лет изменился рынок «вторички» в Ростове

В начале текущего года из-за льготной ипотеки на новостройки старый фонд потерял популярность, и цены на него росли медленнее. К началу лета они составляли в среднем 125 357 рублей. После отмены льготной ипотеки интерес к «вторичке» вернулся, но из-за падения доходов населения на рынке наблюдалось затишье. По данным на сентябрь, квадратный метр жилья в старом фонде Ростова стоит 128 333 рубля. Таким образом, за пять лет цены выросли более чем в два раза.