Меньше жилья и больше цены: как за пять лет изменился рынок «вторички» в Ростове

Posted 19 ноября, 16:03
Published 19 ноября, 16:03
Modified 19 ноября, 16:09
Updated 19 ноября, 16:09
В начале 2019 года квадратный метр жилья в старом фонде Ростова стоил около 60 818 рублей. К 2020 году показатель даже успел упасть до отметки в 58 772 рубля.
С началом пандемии цены на квартиры на вторичном рынке стали медленно расти вверх. К концу 2020 года они достигли в среднем 64 815 рублей за квадратный метр, а к середине 2021 года перевалили за 73 000 рублей.
К началу 2022 года стоимость квадратного метра «вторички» в Ростове составила уже около 90 368 рублей. С началом боевых действий на Украине и введением санкций цены на жильё в городе росли немыслимыми темпами. В последний месяц 2022 года квадратный метр в старом фонде подорожал до 99 067 рублей.
За 100 тысяч рублей показатель перевалил уже в первые месяцы 2023 года. За весь прошлый год квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал до 120 513 рублей.
В начале текущего года из-за льготной ипотеки на новостройки старый фонд потерял популярность, и цены на него росли медленнее. К началу лета они составляли в среднем 125 357 рублей. После отмены льготной ипотеки интерес к «вторичке» вернулся, но из-за падения доходов населения на рынке наблюдалось затишье. По данным на сентябрь, квадратный метр жилья в старом фонде Ростова стоит 128 333 рубля. Таким образом, за пять лет цены выросли более чем в два раза.
Что касается предложения на вторичном рынке, то его, наоборот, стало меньше. Если в начале 2019 года в Ростове насчитали 29 843 соответствующих объявления, то уже в сентябре 2024 года — лишь 11 431 объявление.
Пик предложения пришёлся на конец 2019 года (38 676 объявлений), лето 2020 года (34 348 объявлений) и март текущего года (33 273 объявления).
Тем временем средний платёж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей.