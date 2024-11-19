На Дону движение по М-4 заблокировано из-за аварии с фурой. Где нельзя проехать?

Posted 19 ноября, 11:59
Published 19 ноября, 11:59
Modified 19 ноября, 12:01
Updated 19 ноября, 12:01
Авария произошла днём 19 ноября. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Фура влетела в отбойник, после чего перевернулась.
На месте происшествия работают медики, спасатели и инспекторы. Очевидцы сообщают, что водитель фуры получил травмы.
Перевернувшийся грузовик перекрыл движение сразу по двум полосам трассы. Длина пробки на М-4 «Дон» в районе Миллерово уже превысила восемь километров.