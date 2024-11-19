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Posted 19 ноября, 11:59

Published 19 ноября, 11:59

Modified 19 ноября, 12:01

Updated 19 ноября, 12:01

На Дону движение по М-4 заблокировано из-за аварии с фурой. Где нельзя проехать?

На Дону движение по М-4 заблокировано из-за аварии с фурой. Где нельзя проехать?

19 ноября 2024, 11:59
Фото: Видео очевидец. Изображение Midjourney. На Дону движение по М-4 заблокировано из-за аварии с фурой. Где нельзя проехать?

Движение по М-4 в Ростовской области заблокировано из-за перевернувшейся фуры

Грузовик влетел в отбойник и перевернулся на трассе М-4 «Дон» возле Миллерово, кадрами с места событий делятся автомобилисты.

Авария произошла днём 19 ноября. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Фура влетела в отбойник, после чего перевернулась.

На месте происшествия работают медики, спасатели и инспекторы. Очевидцы сообщают, что водитель фуры получил травмы.

Перевернувшийся грузовик перекрыл движение сразу по двум полосам трассы. Длина пробки на М-4 «Дон» в районе Миллерово уже превысила восемь километров.

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Ранее четыре человека пострадали в Ростовской области в аварии с грузовым фургоном.

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