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Posted 19 ноября, 13:06

Published 19 ноября, 13:06

Modified 19 ноября, 13:07

Updated 19 ноября, 13:07

Нанёс 15 ударов: суд арестовал мужчину, избившего врача трубой в БСМП Ростова

Нанёс 15 ударов: суд арестовал мужчину, избившего врача куском кровати в БСМП Ростова

19 ноября 2024, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru. Нанёс 15 ударов: суд арестовал мужчину, избившего врача трубой в БСМП Ростова

Суд арестовал мужчину, избившего женщину-врача куском кровати в БСМП Ростова

Суд в Ростове арестовал до 14 января Абеля Авакяна, напавшего на женщину-врача в БСМП, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

13 ноября Авакян попал в отделение острых отравлений БСМП. Он прошёл в ординаторское помещение, где напал на женщину-медика. По данным следствия, он нанёс ей не меньше 15 ударов металлическим поручнем от кровати. Мужчина бил доктора по голове, рукам и туловищу. Затем он разбил защитное стекло стола, стоящего рядом, взял осколок и пытался ударить им врача в область шеи. Женщину спасла подоспевшая охрана.

Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону
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В отношении Авакяна возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозит от шести до 11 лет и девяти месяцев лишения свободы.

Ворошиловский районный суд отправил его под арест до 14 января 2025 года.

Доклад по делу о жестоком избиении врача в БСМП в Ростове запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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