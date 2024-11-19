Нанёс 15 ударов: суд арестовал мужчину, избившего врача куском кровати в БСМП Ростова

13 ноября Авакян попал в отделение острых отравлений БСМП. Он прошёл в ординаторское помещение, где напал на женщину-медика. По данным следствия, он нанёс ей не меньше 15 ударов металлическим поручнем от кровати. Мужчина бил доктора по голове, рукам и туловищу. Затем он разбил защитное стекло стола, стоящего рядом, взял осколок и пытался ударить им врача в область шеи. Женщину спасла подоспевшая охрана.