Нанёс 15 ударов: суд арестовал мужчину, избившего врача куском кровати в БСМП Ростова

Posted 19 ноября, 13:06
Published 19 ноября, 13:06
Modified 19 ноября, 13:07
Updated 19 ноября, 13:07
13 ноября Авакян попал в отделение острых отравлений БСМП. Он прошёл в ординаторское помещение, где напал на женщину-медика. По данным следствия, он нанёс ей не меньше 15 ударов металлическим поручнем от кровати. Мужчина бил доктора по голове, рукам и туловищу. Затем он разбил защитное стекло стола, стоящего рядом, взял осколок и пытался ударить им врача в область шеи. Женщину спасла подоспевшая охрана.
В отношении Авакяна возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему грозит от шести до 11 лет и девяти месяцев лишения свободы.
Ворошиловский районный суд отправил его под арест до 14 января 2025 года.
Доклад по делу о жестоком избиении врача в БСМП в Ростове запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.