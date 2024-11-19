«Невеселая ситуация»: почему на набережной в Ростове разваливается гостиница «Якорь»

Posted 19 ноября, 07:30
Published 19 ноября, 07:30
Modified 19 ноября, 07:32
Updated 19 ноября, 07:32
Почему это происходит, и что дальше будет с известным Ростову объектом — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Корреспондент RostovGazeta сообщил, что здание гостиницы «Якорь» на Береговой, 10 в Ростове продолжают эксплуатировать. Однако оно уже давно не является гостиницей — здесь располагаются офисы. И, хотя падающие с крыши кирпичи и бетон убрали, это не украсило приходящий в упадок объект.
Многие уверены, что известное Ростову здание с заметной вывеской «Тихий Дон» имеет статус вновь обретенного объекта культурного наследия (ОКН). Но эксперты опровергают этот факт.
«Мы действительно пытались сделать объект памятником архитектуры. Но по протесту одного из владельцев в суде в этом было отказано. Статус ОКН, к сожалению, гостинице не был присвоен. Но борьба продолжается. Если мы добьемся того, что здание станет вновь выявленным объектом культурного наследия, а потом ОКН, то есть надежда, что его приведут в порядок. А гордиться им стоит — это же один из выдающихся речных вокзалов в стране по своим архитектурным качествам», — отмечает профессор, архитектор, реставратор Сергей Алексеев.
Собеседник добавляет, что нынешние владельцы сильно «поуродовали» речной вокзал. А гостиница осталась без изменений. Но сегодня она нуждается в ремонте.
«Здание гостиницы речного вокзала выполнено по проекту замечательного московского архитектора Владимира Кубасова. Он умер в 2023 году. Однако в начале нулевых Кубасов приезжал в Ростов для того, чтобы согласовать адаптацию проекта гостиницы под магазин», — уточняет профессор.
Тогда на первом этаже объекта появился супермаркет «Тихий Дон», который полюбился ростовчанам за уникальный ассортимент. В 2023 году его закрыли. На этом месте возник дискаунтер — продуктовая база. Сейчас не работает и она. По сведениям 2ГИС, «филиал временно закрыт».
Однако со зданием гостиницы на набережной в Ростове ситуация далеко не безнадежна. Несмотря на продолжающую борьбу за присвоение объекту статуса ОКН, по мнению экспертов, она в остается ценным градоформирующим объектом (ЦГФО).
«Этот вопрос выносили на заседание рабочих групп Комитета, и речь шла о том, что такое интересное здание нужно сохранить. В ткани города должны сохраняться не только памятники истории культуры, но и фон. И если бы у нас по настоящему работала объединенная охранная зона города, то подобные вопросы не возникали бы», — сообщает председатель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин.
Собеседник уверен, что гостиница «Якорь» входит в открыточные виды донской столицы наравне с теми объектами, которые всегда были на слуху и присутствовали на открытках Ростова. В числе удивительных городских шедевров эксперт называет здание администрации, гостиницы Московской, конторы Госбанка.
Тем не менее Кожин считает, что бороться за присвоение статуса ОКН следует лишь при рисках сноса уникального объекта и застройки участка земли высотками. Существует ли план построить на месте гостиницы многоэтажный жилой дом — большой вопрос.
«У нас все места, которые были свободны, уже застроены домами с видом на Дон. Я не знаю, сколько еще осталось тех желающих купить квартиры с видом на реку. Если раньше можно было смотреть на природу левого берега Дона, то теперь мы смотрим на сосредоточенные на там спортивные сооружения и высотки по 20 этажей. Более того, с другой стороны видят то же самое», — объясняет председатель ростовского отделения ВООПИиК.
Во всех других случаях, и, тем более, когда объект эксплуатируется в качестве бизнес-центра, получение статуса ОКН, по словам эксперта, принесет лишь дополнительное обременение. В качестве примера собеседник приводит ситуацию с подземными переходами.
«В свое время ремонт подземного перехода стоил порядка 20 миллионов рублей. Условно говоря, примерно за такую сумму полностью отремонтировали переход на Ворошиловском и Большой Садовой. Заменили часть фоновой плитки, полы, сделали новые потолки, освещение», — уточняет Александр Кожин.
А теперь, когда под предлогом спасения мозаики четыре перехода признали объектами ОКН, ситуация с их реставрацией застопорилась.
«Два года назад обсуждался проект реставрации четырех подземных переходов, и все пришли к выводу, что он плохой. А между тем, стоимость этого проекта составила 26 миллионов бюджетных денег. И это только проект — бумажная часть! При том, что стоимость проекта, как правило, составляет лишь 10% от стоимости всех видов работ. Получается, что если по этому проекту выполнять реконструкцию, то нужно найти 260 миллионов рублей. И тут, как говорится, почувствуйте разницу. То есть теперь к инженерным сооружениям со статусом ОКН, которыми являются подземные переходы, нужно относиться также скрупулезно, как и к зданиям, которые являются шедеврами архитектуры. Поэтому до сих пор, а уже прошло два года, ничего так и не сделано», — высказывает мнение председатель ростовского отделения ВООПИик.
Собеседник уточняет, что к зданию со статусом ценного градоформирующего объекта предъявляются такие же требования, как и к памятнику, разве что не такие жесткие, и не с такими обременениями. Но все эти статусы объединяет одно требование.
«Если гостиница „Якорь“ рухнет, то на ее месте придется полностью воссоздавать облик этого здания. Так у нас было на углу Крепостного и Садовой, где здание сгорело, потом его разобрали и вновь воссоздали. И не каждый помнит, что на этом месте раньше было пустое пространство, котлован. Внешне новый объект в точности повторяет предыдущий. Барельефы были сохранены и вернулись на свое историческое место», — отмечает Александр Кожин.
Это означает, что если на месте объекта с вывеской «Тихий Дон» кто-то захочет построить нечто новое, то ему придется искать другой земельный участок. Но если собственник захочет переоборудовать объект под квартиры, то это тоже возможно. Правда, есть нюанс.
«Для этого нужно будет „перелопатить“ всю коробку здания, сделав пространства внутри с учетом всех обременений. А это значит, что каждый „чих“ придется согласовывать с Комитетом по охране ОКН. И это не так уже легко — работы заметно подорожают», — делится информацией эксперт.
Однако ситуацию с падающими на землю кирпичами и бетоном с гостиницы «Якорь» собеседники считают очень серьезной и требующей принятия незамедлительных мер.
«По сути, это локальное ЧП, которое сразу же должно быть устранено. И заниматься этим должен собственник объекта», — резюмирует Александр Кожин.
Ранее RostovGazeta сообщала, как городские власти прокомментировали жалобы ростовчан на падающие с неба кирпичи.