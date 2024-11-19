Пациентке в Ростове вырезали опухоль на яичнике размером с голову младенца

Posted 19 ноября, 15:15
Published 19 ноября, 15:15
Modified 19 ноября, 15:17
Updated 19 ноября, 15:17
Жительница Ростовской области обратилась в больницу с новообразованием объемом 12 литров. Местные врачи посчитали женщину неоперабельной, однако в специалисты РОКБ согласились ей помочь.
Обследование показало, что у пациентки онкология, а именно опухоль левого яичника. Новообразование содержало 12 литров жидкости и поразило левый мочеточник. Врачи приняли решение начать лечение с операции. Для начала они прокололи опухоль еще внутри тела, для того чтобы откачать большую часть жидкости, а затем ставшиеся элементы новообразования удалили хирургическим путем. Теперь женщину ждет курс химиотерапии.
Добавим, что рак яичников очень коварен. Он может развиваться бессимптомно, поэтому нередко пациенты обращаются в больницу на последних стадиях заболевания. Однако рак можно выявить и раньше благодаря профилактическому УЗИ.
Ранее в Ростове-на-Дону прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктами.