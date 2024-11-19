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Posted 19 ноября, 15:15

Published 19 ноября, 15:15

Modified 19 ноября, 15:17

Updated 19 ноября, 15:17

В Ростове-на-Дону женщине вырезали гигантскую злокачественную опухоль яичника

Пациентке в Ростове вырезали опухоль на яичнике размером с голову младенца

19 ноября 2024, 15:15
Фото: РОКБ. В Ростове-на-Дону женщине вырезали гигантскую злокачественную опухоль яичника
Врачи Ростовской областной клинической больницы удалили у местной жительницы злокачественную опухоль размером с голову новорожденного ребенка, информирует пресс-служба учреждения.

Жительница Ростовской области обратилась в больницу с новообразованием объемом 12 литров. Местные врачи посчитали женщину неоперабельной, однако в специалисты РОКБ согласились ей помочь.

Обследование показало, что у пациентки онкология, а именно опухоль левого яичника. Новообразование содержало 12 литров жидкости и поразило левый мочеточник. Врачи приняли решение начать лечение с операции. Для начала они прокололи опухоль еще внутри тела, для того чтобы откачать большую часть жидкости, а затем ставшиеся элементы новообразования удалили хирургическим путем. Теперь женщину ждет курс химиотерапии.

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Фото: РОКБ

Добавим, что рак яичников очень коварен. Он может развиваться бессимптомно, поэтому нередко пациенты обращаются в больницу на последних стадиях заболевания. Однако рак можно выявить и раньше благодаря профилактическому УЗИ.

Ранее в Ростове-на-Дону прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктами.

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