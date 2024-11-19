Пациентке в Ростове вырезали опухоль на яичнике размером с голову младенца

Обследование показало, что у пациентки онкология, а именно опухоль левого яичника. Новообразование содержало 12 литров жидкости и поразило левый мочеточник. Врачи приняли решение начать лечение с операции. Для начала они прокололи опухоль еще внутри тела, для того чтобы откачать большую часть жидкости, а затем ставшиеся элементы новообразования удалили хирургическим путем. Теперь женщину ждет курс химиотерапии.