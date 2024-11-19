Появились кадры взрыва беспилотника у трассы в Ростовской области

Как сообщала RostovGazeta, водитель «Газели» остановился у обочины, чтобы отдохнуть. В какой-то момент рядом упал дрон, затем прогремел взрыв. Один из осколков попал в автомобилиста. По информации telegram-канала Don Mash, машина стояла рядом с заправкой. Сотрудники АЗС вызвали медиков и оказали раненому первую помощь.