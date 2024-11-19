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Posted 19 ноября, 12:09

Published 19 ноября, 12:09

Modified 19 ноября, 13:11

Updated 19 ноября, 13:11

На камеру попал момент взрыва беспилотника, сбитого над Ростовской областью

Появились кадры взрыва беспилотника у трассы в Ростовской области

19 ноября 2024, 12:09
Фото: видео don_mash. 1MI. На камеру попал момент взрыва беспилотника, сбитого над Ростовской областью
Момент взрыва сбитого беспилотника попал на камеру. ЧП, в результате которого пострадал мужчина, случилось ночью 19 ноября в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Как сообщала RostovGazeta, водитель «Газели» остановился у обочины, чтобы отдохнуть. В какой-то момент рядом упал дрон, затем прогремел взрыв. Один из осколков попал в автомобилиста. По информации telegram-канала Don Mash, машина стояла рядом с заправкой. Сотрудники АЗС вызвали медиков и оказали раненому первую помощь.

— Надеюсь, ему выплатят компенсацию за ранение и на восстановление машины, — пишут в комментариях подписчики.
Водитель «Газели» ранен в результате взрыва БПЛА у трассы в Ростовской области
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Видео: don_mash. 1MI. На камеру попал момент взрыва беспилотника, сбитого над Ростовской областью

Также на кадрах можно увидеть повреждения асфальта. Поперек проезжей части осталась полоса из небольших ям. Вероятно, это след падения БПЛА или его частей.

Всего за ночь над Ростовской областью сбили 11 беспилотников.

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