Появились кадры взрыва беспилотника у трассы в Ростовской области

Posted 19 ноября, 12:09
Published 19 ноября, 12:09
Modified 19 ноября, 13:11
Updated 19 ноября, 13:11
Как сообщала RostovGazeta, водитель «Газели» остановился у обочины, чтобы отдохнуть. В какой-то момент рядом упал дрон, затем прогремел взрыв. Один из осколков попал в автомобилиста. По информации telegram-канала Don Mash, машина стояла рядом с заправкой. Сотрудники АЗС вызвали медиков и оказали раненому первую помощь.
— Надеюсь, ему выплатят компенсацию за ранение и на восстановление машины, — пишут в комментариях подписчики.
Также на кадрах можно увидеть повреждения асфальта. Поперек проезжей части осталась полоса из небольших ям. Вероятно, это след падения БПЛА или его частей.
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